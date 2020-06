Χρ. Δώνης: «Φέτος είχαμε το καλύτερο κλίμα, μας άξιζε ένα καλύτερο κλείσιμο»

View this post on Instagram

Μετά απο 12 χρόνια ήρθε η στιγμή να πώ αντίο ! Έχω πάρα πολλά αυτή την στιγμή μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα μου. Πολλές όμορφες στιγμές πολλές οι δύσκολες στιγμές αλλά όμως όλοι ήταν εκεί για να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Γνώρισα προπονητές-γυμναστές-γιατρούς-φυσικοθεραπευτές-φροντιστές-μάγειρες-ποδοσφαιριστές τους οποιους θέλω να τους ευχαριστήσω έναν προς έναν. Απο όλους πήρα κάτι ! Επίσης ευχαριστώ τον υγιεί κόσμο της ομάδας για την στήριξη . Επειδή βρίσκομαι πολλά χρόνια στην ομάδα θέλω να ξέρετε ότι φέτος είχαμε το καλύτερο κλίμα από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου στην πρώτη ομάδα και πιστεύω οτι μας άξιζε ένα καλύτερο κλείσιμο για αυτη την σεζόν . Καλή συνέχεια στον Παναθηναικό!