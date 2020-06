Το «πράσινο φως» κι ένας παλιόφιλος στο δρόμο της ΑΕΚ για τον Νάνι

To SDNA γράφει για τις κινήσεις της «Ένωσης» με επίκεντρο τον Αργεντινό στόπερ κι έναν παλιό γνώριμο που βρέθηκε στο διάβα της.

Η επόμενη μέρα της ήττας απ΄τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ, βάζει την ΑΕΚ στη διαδικασία της ανασύνταξης εν όψει του «τελικού» που ακολουθεί (1/7) με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ένα ματς δίχως αύριο, στο οποίο οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνουν…ζωντανοί στο κυνήγι της 2ης θέσης και της εξόδου στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Την ώρα που ο Μάσιμο Καρέρα και οι παίκτες βάζουν στον σελιδοδείκτη τους τη «μάχη» της Τούμπας, ο Ίλια Ίβιτς συνεχίζει τις επαφές στο πλαίσιο του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Ο Ματίας Νάνι βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην κορυφή της ατζέντας του τεχνικού διευθυντή της «Ένωσης» και δικαίως σηκώνεται…σκόνη γύρω απ΄το όνομά του.

Το πακέτο του Αργεντινού στόπερ καλύπτουν το προαπαιτούμενο που βάζει στο μεταγραφικό τραπέζι ο Ίβιτς, ώστε να σηκώσει μανίκια και να ασχοληθεί επί της ουσίας με έναν παίκτη, έχοντας φυσικά εξασφαλίσει και το «πράσινο φως» του Μάσιμο Καρέρα.

Ο Ιταλός τεχνικός μελέτησε την περίπτωση του 22χρονου ποδοσφαιριστή της Ρόμα κι αφού ενεργοποίησε τα ιταλικά «κονέ» του κι έμαθε για την εκπαίδευση του ποδοσφαιριστή στους «τζιαλορόσι» σχημάτισε άκρως θετική άποψη.

Ωστόσο το μεταγραφικό project του Νάνι, δεν είναι απλή υπόθεση.

Υπάρχουν δύο σημαντικοί «αστερίσκοι» τους οποίους…σκαλίζει ο Ίλια Ίβιτς, με επίκεντρο τα τροφεία και την «καθαρή» αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή από τη Ρόμα το φετινό καλοκαίρι.

By the way στις επαφές που πραγματοποιεί η ΑΕΚ στην υπόθεση – Νάνι, εκτός από το ανοιχτό κανάλι με τον ατζέντη του Αργεντινού στόπερ, Ματίας Σαμπάγκ, υπάρχει κι ένας φίλος της «Ένωσης» απ΄τα παλιά. Με ελληνικό ιστορικό που μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμος και να φέρει όσο κοντά χρειάζεται ΑΕΚ και Νάνι για το κλείσιμο του deal