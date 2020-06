Ένας άλλος... κόσμος: από τον Βασίλη Λεβέντη στον Γιούργκεν Κλοπ (vids)

Η Λίβερπουλ πανηγυρίζει το πρώτο πρωτάθλημά της μετά το 1990: τότε που έπαιζε ακόμα μπάλα ο Ντιέγο Μαραντόνα, ο Τζόρνταν Χέντερσον ήταν αγέννητος, ο πόλεμος του Κόλπου δεν είχε αρχίσει, η Γερμανία δεν ήταν ενωμένη και ο Βασίλης Λεβέντης πάλευε για να μπει στη Βουλή! Πως ήταν ο κόσμος πριν από τριάντα χρόνια;

Στις 28 Απριλίου 1990 παίκτες και οπαδοί της Λίβερπουλ πανηγύριζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ποιος μπορούσε τότε να φανταστεί ότι θα περνούσαν τρεις δεκαετίες ώστε οι «κόκκινοι» να βρεθούν ξανά στην κορυφή της Αγγλίας. Κάποιες φορές την πλησίασαν, υπήρξαν επίσης και μεγάλες περιόδοι αγωνιστικής κρίσης με την ομάδα να βρίσκεται σε τέλμα.

Συνέβησαν τόσα πολλά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο γεγονότα από τότε μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα:

-Ακόμα και η Λέστερ, η Λιντς και η Μπλάκμπερν κατάφεραν να πάρουν πρωτάθλημα.

-Η Ελλάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

-Ο αρχηγός της σημερινής ομάδας, ο Τζόρνταν Χέντερσον, ήταν αγέννητος το 1990.

-Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα του στίβου «κατέβηκε» από τα 9.92 στα 9.58.

-Γεννήθηκε (και πέθανε) η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό.

-Η βασίλισσα Ελισάβετ απέκτησε δισέγγονα.

-Ο Βασίλης Λεβέντης κατάφερε να μπει στη Βουλή.

Τι συνέβαινε στον κόσμο στις 28 Απριλίου 1990:

Πρωθυπουργός της Αγγλίας ήταν η Μάργκαρετ Θάτσερ, ενώ των ΗΠΑ ο Τζορντ Μπους (ο πατέρας). Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ελεύθερος για δύο μήνες, ενώ στην κορυφή των charts στην Μεγάλη Βρετανία ήταν το τραγούδι «Vogue» της Μαντόνα.

Η πιο δημοφιλής ταινία ήταν το «Κοίτα ποιος μιλάει» (το ένα), ενώ το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου το «Coronation street». Ένα ποτήρι μπύρας κόστιζε 1 λίρα και 9 λεπτά, ενώ πλέον στην πιο φθηνή παμπ το ποτήρι κοστίζει περίπου 4 λίρες.

Ένας... άλλος κόσμος για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι

Πως ήταν ο κόσμος το 1990; Τελείως διαφορετικός. Ήταν η χρονιά του πρώτου πολέμου του Κόλπου, αλλά και της ενοποίησης της Γερμανίας. Ήταν η χρονιά που ολοκληρώθηκε η σήραγγα της Μάγχης και η Σλοβενία έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Είναι η χρονιά που «σαρώνουν» το «Nothing compares to you» της Σινέντ Ο' Κόνορ, το «It must have been love» των Roxette και το «Ice Ice Baby του Vanilla Ice.

Είναι, επίσης, η χρονιά που εμφανίστηκαν στην ελληνική δισκογραφία οι Πυξ Λαξ με τον δίσκο «Τι άλλο να πεις πιο απλά». Δήμαρχος της Αθήνας ήταν ο Αντώνης Τρίτσης, ενώ το 1990 «έφυγαν» από τη ζωή ο Γιάννης Ρίτσος και ο Αλέξης Μινωτής.

Ήταν και χρονιά Μουντιάλ. Το κατέκτησε η Γερμανία νικώντας την Αργεντινή με πέναλτι του Αντρέας Μπρέμε στο 85ο λεπτό. Η Μίλαν ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη στην ιστορία της επικρατώντας με 1-0 επί της Μπενφίκα στη Βιέννη.

11 Ιανουαρίου: 200.000 άνθρωποι απαιτούν την ανεξαρτησία της Λιθουανίας, που τερματίστηκε το 1940 από τον Κόκκινο Στρατό.

15 Ιανουαρίου: Χιλιάδες άνθρωποι κατακλύζουν την έδρα της Στάζι στο Ανατολικό Βερολίνο σε μια προσπάθεια να δουν τους φακέλους τους.

3 Απριλίου: Ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης πραγματοποιεί την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα.

8 Απριλίου: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας το 46,89% των ψήφων έναντι 38,61% του ΠΑΣΟΚ. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σχηματίζει κυβέρνηση με οριακή κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.

11 Απριλίου: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.

4 Μαΐου: Η Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Λετονίας κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.

3 Ιουλίου: Η Λευκορωσία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ε.Σ.Σ.Δ..

6 Αυγούστου: Το Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει παγκόσμιο εμπορικό εμπάργκο εναντίον του Ιράκ ως απάντηση στην εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ.

7 Αυγούστου: Φτάνουν στη Σαουδική Αραβία οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες.

3 Οκτωβρίου: Η Ανατολική Γερμανία γίνεται μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ενοποίηση της Γερμανίας). Η μέρα αυτή καθιερώνεται ως ομοσπονδιακή γιορτή.

23 Δεκεμβρίου: Σε δημοψήφισμα στη Σλοβενία, το 88,5% του συνολικού εκλογικού σώματος της Σλοβενίας ψηφίζει υπέρ της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία.

Τι έγραφε στο πρωτοσέλιδό του ο ελληνικός «Ταχυδρόμος» εκείνη την ημέρα:

-Αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ – Καύσιμα, τσιγάρα, ποτά, συντελεστές ΦΠΑ – Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά μέτρα – Εφ άπαξ εισφορά στα κέρδη εταιριών και επιχειρηματιών – Την αντίθεσή τους εκφράζουν ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός και ΚΚΕ εσωτερικού

-Αντιδρούν τα συνδικάτα στα οικονομικά μέτρα – Με πρώτα τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ – Και εξαγγέλλουν κινητοποιήσεις

-Μεγάλος ο βαθμός νοσηρότητας ενηλίκων στο Νομό Μαγνησίας – Μελέτη ομάδας γιατρών του Νοσοκομείου Βόλου – Κάπνισμα, στρες και ρύπανση οι βασικοί παράγοντες

-Ιδιοκτήτες καφετέριας συνελήφθησαν για χασίς – Στη συνοικία Νεάπολη του Βόλου

-18% μέση αύξηση τιμών για τα αγροτικά προϊόντα – Αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΟΚ – Ολονύχτια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.