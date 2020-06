Παναθηναϊκός: Το (κομβικό) καλοκαίρι και το νέο… κανάλι του Μακέντα

Το SDNA γράφει για τον Ιταλό φορ, την προοπτική της «προαγωγής», καθώς και μια νέα… σύνδεση που παίζει να δρομολογήσει (μεταγραφικές) εξελίξεις.

Εκτός από την μεταγραφική ενίσχυση, υπάρχουν κι οι εσωτερικές υποθέσεις στον Παναθηναϊκό.

Κι αυτές οι οι τελευταίες (εσωτερικές) υποθέσεις, δεν αρχίζουν και τελειώνουν στην κατηγορία των παικτών που λήγουν τα συμβόλαιά τους το φετινό καλοκαίρι με το «τριφύλλι».

Ο Φεντερίκο Μακέντα θα μας απασχολήσει έντονα το φετινό καλοκαίρι. Κι ας λήγει το συμβόλαιό του τον Ιούνιου του ΄21.

Έπειτα από δύο σεζόν στους «πράσινους» με το κοντέρ να γράφει 25 γκολ σε 58 ματς, ο Ιταλός φορ νιώθει πως θα μπορούσε να πάρει...προαγωγή για ένα καλύτερο πρωτάθλημα απ΄το ελληνικό και συγχρόνως,να διεκδικήσει ένα ακόμα πιο υψηλό συμβόλαιο συγκριτικά με τα χρήματα που βγάζει στον Παναθηναϊκό.

Αυτό δεν σημαίνει πως ο 28χρονος φορ «τρελαίνεται» για την μεταγραφή του σε άλλη ομάδα το φετινό καλοκαίρι.

Ο Μακέντα έχει κατ΄επανάληψη δηλώσει πως νιώθει καλά στον Παναθηναϊκό που μετά από χρόνια τον έκανε να αισθάνεται σημαντικός παίκτης.

Από την άλλη βέβαια γνωρίζει κατά βάθος και ο ίδιος, πως το φετινό (μεταγραφικό) καλοκαίρι ίσως να αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία να παίξει εκ νέου σε υψηλότερο επίπεδο και να εξασφαλίσει κάποια καλύτερα χρήματα απ΄όσα μπαίνουν στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω της θητείας στην Ελλάδα.

Κι όλα αυτά, την στιγμή που ο Τσάβι Ρόκα δεν έχει αποκλείσει την πώληση κάποιου παίκτη του Παναθηναϊκού, εφόσον φτάσει μια πρόταση που θα ικανοποιεί τα «θέλω» τόσο του κλαμπ, όσο και του ποδοσφαιριστή.

Κάπως έτσι άλλωστε υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει σηκώσει μεταγραφικά μανίκια για τον Ιταλό - όπως έχει γράψει το SDNA - με φόντο το παζάρι του φετινού καλοκαιριού.

Ο Μακέντα έχει μια θέση στη «βιτρίνα» του Παναθηναϊκού. Κι αν αποχωρήσει από το Κορωπί, υπάρχει έτοιμος αντικαταστάτης του (βλ. Καρλίτος) από πίσω, συν βεβαίως μία ακόμα έξτρα κίνηση που θα γίνει για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Μια φορά, ο Ιταλός φορ αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια εξαιρετική φάση της καριέρας του.

Εσχάτως μάλιστα, άνοιξε ένα νέο…κανάλι μέσω του οποίου είναι πολύ πιθανόν να προκύψει μια καλή μεταγραφή.

Ένα deal θα καλύπτει τόσο τα δικά του «θέλω» για το επόμενο βήμα της καριέρας του, όσο και του Παναθηναϊκού που ποτέ δεν έπαψε να βλέπει στο πρόσωπό του ένα από τα πολυτιμότερα έμψυχα περιουσιακά στοιχεία.

Κανάλι για το οποίο by the way, έλαβαν σχετική ενημέρωση (και) οι παροικούντες την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.