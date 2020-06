Αυτό είναι πρωτάθλημα: δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους 18 φορές!

Στα Νησιά Σίλι, στο αρχιπέλαγος στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Μεγάλης Βρετανίας, διεξάγεται το μικρότερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στον κόσμο με τη συμμετοχή μόλις δύο ομάδων!

Το πρωτάθλημα, διεξάγεται στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο St. Mary's, το μεγαλύτερο από τα 140 Νησιά στο αρχιπέλαγος, με έκταση μόλις 6,29 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τη νοτιοδυτική ακτή της Αγγλίας.

«Στο νησί υπάρχουν μόνο δύο ομάδες, οι Γκάρισον Γκάνερς (Garrison Gunners) και Γούλπακ Γουόντερερς (Woolpack), που αναμετρώνται κάθε Κυριακή στις 11:30 (ώρα Ελλάδας).

Μάλιστα, ως μέλη της αγγλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, έχουν μπει στο Guinness Book of Records», αναφέρει η ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Εκτός από ένα πρωτάθλημα στο οποίο και οι δύο ομάδες παίζουν η μία με την άλλη 18 (!) φορές τη σεζόν, υπάρχουν επίσης δύο αγώνες κυπέλλου: the Wholesalers and the Foredeck Cup. Σαν να μην είναι, μάλιστα, αυτά αρκετά, το παιχνίδι «Old Men εναντίον των Youngsters» παίζεται κάθε χρονιά στην Boxing Day.

Ήρωας του πρωταθλήματος είναι ο αρχηγός των Γκάρισον Γκάνερς, ο 42χρονος συνταξιούχος (!) Άντριου Χικς, ο οποίος έχει σημειώσει συνολικά 160 γκολ σε 150 παιχνίδια, σε διάρκεια 15 ετών.

Μάλιστα, συναντήθηκε με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, όταν εκείνος και μερικοί άλλοι αστέρες, όπως ο Στίβεν Τζέραρντ και ο Πάτρικ Βιεϊρά, επισκέφτηκαν τα Νησιά Σίλι για μια διαφημιστική καμπάνια της Αdidas. «Αυτό ήταν σουρεαλιστικό, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα», θυμάται ο Χικς.

Η καλύτερη ομάδα αντιμετωπίζει κάθε χρόνο μια ομάδα από την Κορνουάλη (κομητεία στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μ. Βρετανίας) για να διεκδικήσει το μικρότερο τρόπαιο στον κόσμο, ύψους μόλις έξι χιλιοστών (!), το «Lyonesse Cup». Το οποίο, έχει επίσης παρουσία στο Guinness Book of Records, ενώ μία ρέπλικα του, εκτίθεται ακόμη και στο Μουσείο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου της FIFA, στη Ζυρίχη.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και τις επισκέψεις αστέρων, η εύρεση αρκετών παικτών παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση. Βίαιες καταιγίδες και συχνές ομίχλες δεν μπορούν να εγγυηθούν καθορισμένες ώρες άφιξης παικτών από άλλα νησιά, με συνέπεια οι δύο ομάδες να περιορίζονται στους σχεδόν 2.000 κατοίκους του St. Mary's.