ΠΑΟΚ: MVP της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ ο Χρήστος Τζόλης

Τον 18χρονο, Χρήστο Τζόλη, που σημείωσε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Super League, ανέδειξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ως τον Fans Man of the Match, της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο γήπεδο της Τούμπας για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Super League 2019-20.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε κόντρα στους Κρητικούς, σπατάλησε σχεδόν ένα ημίχρονο, έχασε πολλές ευκαιρίες, βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά δεν λύγισε, με τρία γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, έκανε την ανατροπή και πήρε το πρώτο του τρίποντο στην διαδικασία των Play Offs.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χρήστος Τζόλης. Ο νεαρός ήρθε από τον πάγκο για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν και έδωσε στην ομάδα την επιθετική… σπίθα που χρειαζόταν.

Ο Τζόλης πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ και ισοφάρισε για την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, ενώ ήταν πολύ δραστήριος γενικά και είχε συμμετοχή και στο τρίτο γκολ του Δικεφάλου.

Στην ψηφοφορία για τον ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match o Τζόλης συγκέντρωσε το 46,97% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ομάρ Ελ Καντουρί και στην τρίτη ο Άντερσον Εσίτι. Οι δύο παίκτες συνέθεσαν το δίδυμο στα χαφ και είχαν εξαιρετική παρουσία σε όλο το παιχνίδι.