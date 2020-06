ΠΑΟΚ για Τζόλη: «Από το γκολ απέναντι στη Μπαρτσελόνα μέχρι τον ΟΦΗ» (vid)

Ο ΠΑΟΚ γύρισε το χρόνο πίσω, συναντώντας τον 12χρονο -τότε- Τζόλη που έκανε με την «ασπρόμαυρη» φανέλα αίσθηση απέναντι στη Μπαρτσελόνα!

Από το βράδυ του Σαββάτου και την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ένα από τα ονόματα που συζητιούνται διαρκώς είναι αυτό του Χρήστου Τζιόλη, ο οποίος πέτυχε με ένα υποδειγματικό τελείωμα, το πρώτο του γκολ με την ανδρική ομάδα του Δικεφάλου.

Παιδί των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν μέσα από βίντεο - αφιέρωμα το who is who του Τζόλη, σημειώνοντας:

«Ήταν 2014 όταν ένας 12χρονος πιτσιρικάς έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Μπαρτσελόνα. Μέσα στη Λα Μασία. Έξι χρόνια μετά, ο πιτσιρικάς αυτός πέτυχε το πρώτο του επίσημο γκολ με τον ΠΑΟΚ. Το όνομά του είναι Χρήστος Τζόλης».