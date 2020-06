Το ευχαριστήριο μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη στους σύγχρονους... ήρωες

View this post on Instagram

Иван Саввиди поблагодарил и поздравил медиков с профессиональным праздником Поздравление Президента Федеральной национально-культурной автономии греков России Ивана Саввиди по случаю Дня медицинского работника От многотысячной диаспоры российских греков от всего сердца поздравляю врачей, докторов, медсестер, фельдшеров с профессиональным праздником! Примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий труд, за профессионализм, за самопожертвование ради спасения жизни и здоровья людей. Сегодня эти слова имеют для всех нас особый смысл. За последние месяцы мы заново осознали степень важности профессии врача для мира, для страны, для каждой отдельной семьи. Фантастическая работоспособность, преданность выбранному делу, человеколюбие и отзывчивость — вот качества, которые с особой яркостью продемонстрировали медики в ходе борьбы с пандемией, став настоящими героями в самых разных странах мира. Ваши заботливые руки, чуткое отношение к пациентам дарят нам надежду и веру в завтрашний день. Будьте здоровы и полны сил. Пусть в ваших семьях царит мир и благополучие. А мы постараемся всегда быть рядом. Спасибо вам! С уважением, Иван Саввиди