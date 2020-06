ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του κοινού κόντρα στον Παναθηναϊκό ο Εσίτι

Τον Άντερσον Εσίτι ανέδειξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή στην εκτός έδρας ισοπαλία του Δικεφάλου με τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Άντερσον Εσίτι αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο ΙΕΚ Δέλτα 360 Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική των Play Offs της Super League 2019-20.

O ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ έβγαλε αντίδραση, έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει γκολ και έμεινε στη λευκή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό.

Εκ των κορυφαίων της ομάδας ήταν ο Άντερσον Εσίτι . Ο Νιγηριανός μέσος πήρε φανέλα βασικού μετά από πολύ καιρό και ήταν απολαυστικός. Έκοψε κάθε αντίπαλη προσπάθεια που πέρασε από το χώρο δράσης του, έτρεξε πολύ, έδωσε αμέτρητες μάχες και συνέβαλε και στο δημιουργικό κομμάτι, συνδέοντας τις γραμμές της ομάδας.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του paokfc.gr και του PAOK FC Official App o The Tank συγκέντρωσε το 38,97% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

O Εσίτι έδωσε μάχη με τον Δημήτρη Πέλκα για το βραβείο, με τον εκ των αρχηγών του Δικεφάλου να μένει στη δέυτερη θέση. Ο The Joker ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι, πίεσε πολύ, έτρεξε και ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη εστία, έχοντας κυρίως ρόλο δημιουργού.