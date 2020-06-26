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Allianz Stadium, Τορίνο - Novasports 1
28η αγωνιστική Serie A
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Γιουβέντους - Λέτσε

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Γιουβέντους: Πάει Τορίνο ο Αρτούρ για να κλείσει τη μεταγραφή του

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