Πρόεδρος Χανίων: «Η Β΄Εθνική ήταν διαχρονικά έρμαιο συμφερόντων, να γίνει ολιστικό restart»

Για τα προβλήματα, τα οποία και αντιμετωπίζει διαχρονικά το πρωτάθλημα της Super League 2 αναφέρθηκε σε δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των Χανίων Αντώνης Ροκάκης.

Δηλώσεις στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ έκανε ο Αντώνης Ροκάκης.

Σε αυτές ο πρόεδρος των Χανίων αναφέρθηκε στα προβλήματα, τα οποία και αντιμετωπίζει η δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον ίδιο να κάνει λόγο ότι αυτή είναι μόνιμα έρμαιο συμφερόντων, παραγόντων αλλά και διαφόρων καταστάσεων.

Παράλληλα τοποθετήθηκε στο ενδεχόμενο να υπάρξει επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, κατηγορώντας την ΕΠΟ για κωλυσιεργία, ενώ μεταξύ άλλων έκανε λόγο και για αναποφασιστικότητα της Πολιτείας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση: «Ουσιαστικά έχουμε πάρει μια απόφαση για restart μετά το lockdown. Ζητήσαμε και πήραμε έγκριση για προπονήσεις, αρχικά ατομικές και στη συνέχεια ομαδικές, ζητήσαμε επανέναρξη και πήραμε υγειονομικό πρωτόκολλο όσον αφορά στο διαχειριστικό κομμάτι για να συνεχίσουμε. Γι αυτό και δεν θεωρώ ότι είναι στον αέρα το αν θα ξεκινήσουμε ή όχι. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πηγάζουν από τις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας που έχει εντελώς διαφορετικούς στόχους, το πλαίσιο από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Πολιτείας που δεν είναι ξεκάθαρο, κυρίως από την Ομοσπονδία και γι αυτό όλα είναι μπερδεμένα».

Για τα προβλήματα της κατηγορίας: «Για να λέμε πράγματα με το όνομά τους, ζούμε και στο ποδόσφαιρο μια κατάσταση που κανείς δεν είχε προβλέψει, ώστε να υπάρξει plan b και που κανείς δεν περίμενε. Θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό το… μικροβιάκι του ελληνικού ποδοσφαίρου υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Αυτά τα πέντε χρόνια που η ομάδα είναι στην κατηγορία τα έχω δει όλα. Από την εποχή που πήγε να διαλυθεί η κατηγορία και οι ομάδες έδωσαν χρήματα για να συντηρηθεί δυο τρεις μήνες, γιατί τα πάντα ήταν υπό διάλυση. Δώσαμε χρήματα για να πληρωθούν οι απλήρωτοι υπάλληλοι που δεν ήθελαν να δουλέψουν και να ορίσουν παιχνίδια για να ξεκινήσει η κατηγορία. Δώσαμε χρήματα τέσσερις πέντε ομάδες που… και καλά τα πήραμε πίσω (που δεν τα πήραμε αλλά εν πάση περιπτώσει) για να μη διαλύσει η κατηγορία.

Για να λέμε ότι έχουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, όπως και στα άλλα πολιτισμένα κράτη, πρέπει προφανώς να υπάρχει η Α’ Εθνική ως «βασιλεύουσα» και κραταιά, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια οργανωμένη και σωστά δομημένη σωστά Β’ Εθνική. Στην Ελλάδα δυστυχώς ποτέ κανείς δεν κοίταξε τη Β’ Εθνική. Ήταν διαχρονικά έρμαιο συμφερόντων, καταστάσεων, παραγόντων και πάει λέγοντας. Και κατά συνέπεια κάθε χρόνο βλέπουμε και άλλα πράγματα. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα, για δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε ούτε και υπάρχει ουσία. Όλα αυτά που ζούμε τώρα με ομάδες αδιάφορες, ομάδες με στόχους και ομάδες στη μέση και, φυσικά, σε ένα ενδεχόμενο επανέναρξης που μας δίνει η πολιτεία το δικαίωμα να το παραβλέψουμε με το νόμο των τριών τετάρτων. Θα έπρεπε, δηλαδή, να ολοκληρωθεί οπωσδήποτε το πρωτάθλημα και όσοι μπορούσαν θα συνέχιζαν, ενώ όσοι δεν το έκαναν θα είχαν πρόβλημα. Δεν μπορούμε, βέβαια, να αδικήσουμε και την Πολιτεία γιατί με την κατάσταση αυτή κάποιος μπορεί να μη συνεχίσει και το πράγμα μπερδεύεται ακόμη περισσότερο».

Για τις λύσεις που έχει να προτείνει ο ίδιος για τη βελτίωση της κατάστασης: «Έχω ζήσει την κατηγορία και γι αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα ολιστικό restart από μηδενική βάση. Η κατηγορία όπως όλες οι υπόλοιπες είναι ένας συνεταιρισμός δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία. Πρέπει να γίνει πλάνο τουλάχιστον τριετίας, πρέπει να συνδεθεί με τη Σούπερ Λίγκα αναφορικά με τηλεοπτικά δικαιώματα, όχι φυσικά να πάρει τα χρήματα της Σούπερ Λίγκας, αλλά να δοθεί ανάλογη σημασία, σοβαρότητα και παροχή. Ταυτόχρονα, όμως, να μπουν και ανάλογες δικλείδες. Αν θέλουν οι ιθύνοντες από την πλευρά της Πολιτεία και της Ομοσπονδίας είναι εύκολο να γίνει. Να υπάρξει το πόθεν έσχες και το who is who για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ασχολούνται. Σίγουρα θα υπάρχει οργάνωση και βοήθεια από την Πολιτεία, αλλά θα βάλεις κι εσύ ο παράγοντας χρήματα και δεν θα είμαστε φαντάσματα παράγοντες, αλλά πραγματικοί. Πρέπει να καθαρίσει λίγο το πράγμα. Χωρίς να έχω τίποτε με κανέναν, αλλά για το καλό του ποδοσφαίρου, πρέπει να υπάρχουν υγιείς άνθρωποι στις ομάδες. Αν δεν υπάρχουν, δεν κάνουμε τίποτε».

Για το πόσες ομάδες θα κατέβουν σε ενδεχόμενο επανέναρξης και για το πόσο έτοιμοι θα είναι οι παίκτες: «Με βάση αυτά που γνωρίζουμε, από τις δώδεκα τουλάχιστον οι τέσσερις δεν θα είναι σε θέση να μπουν στο γήπεδο να παίξουν, γιατί πολύ απλά δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία. Στο θέμα των ποδοσφαιριστών και πέραν των μυικών τραυματισμών που οφείλονται σε ελλιπή προετοιμασία, μην ξεχνάμε τη μελέτη της ΦΙΦΑ που απαγορεύει να παιχθεί ποδόσφαιρο σε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Αν ξεκινήσουμε τώρα θα τελειώσουμε μετά τη Σούπερ Λίγκα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Τα τελευταία χρόνια ο Ιούλιος έχει πάνω από 30 βαθμούς μέσο όρο θερμοκρασία, οπότε εκτός του κορονοϊού και των μυικών τραυματισμών θα τεθεί και θέμα λειτουργίας ζωτικών οργάνων των αθλητών. Είναι πολλά τα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και θεωρώ ότι η ΕΠΟ θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει γι αυτό».

Για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με τον κίνδυνο για την υγεία των παικτών: «Δεν λύνεται, αλλά θα μπορούσε να έχει ήδη λυθεί. Εμείς σαν διοργανώτρια έχουμε πάρει απόφαση επανεκκίνησης στις 3 Ιουνίου, ορίζοντας έναρξη στις 29 Ιουνίου. Δυο μέρες μετά έρχεται η ΕΠΟ και παίρνει απόφαση μετά από πρόταση της Σούπερ Λίγκας ότι στις 2 Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλο το ποδόσφαιρο. Εμείς έχουμε 12 παιχνίδια συν δύο μπαράζ κι έχουμε ψηφίσει ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε. Είναι δυνατό να παιχθούν σε 34 ημέρες 14 παιχνίδια; Δεν γίνεται και δεν συζητιέται καν. Όταν είσαι η ΕΠΟ και γνωρίζεις την απόφαση με συγκεκριμένες ημερομηνίες πρέπει άμεσα να καλέσεις τη Σούπερ Λιγκ 2 και να βρεις λύση ξεκάθαρη. Ή θα παίξετε τα μισά παιχνίδια ή θα σταματήσετε το πρωτάθλημα. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει το θέμα ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Βλέπει ότι κάποιες ομάδες θέλουν να παίξουν και κάποιες άλλες όχι. Υπάρχουν χρονικά προβλήματα και δεν φταίει κανείς γι αυτά, παρά μόνο η πανδημία. Θεωρώ ότι αδιέξοδα δεν υπάρχουν πουθενά. Κάθεσαι κάτω, ασχολείσαι και βρίσκεις τη δίκαιη λύση. Όταν παίρνεται μια δίκαιη λύση, κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Αυτό έπρεπε να γίνει αλλά δεν έγινε και τώρα πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας».

Για το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης και τις αντιρρήσεις του συνδρομητικού καναλιού: «Υπήρχε στο πλάνο του συνδρομητικού η εκδοχή COVID 19; Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ζούμε μια πολύ περίπλοκη και μη προβλεπόμενη κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα. Η συνδρομητική δεν είχε και δεν έχει όλες τα ομάδες της Σούπερ Λίγκας. Καταλαβαίνω ότι θέλει πιο πολλά play off και να δείχνει πιο πολλές φορές τους μεγάλους. Τότε ας κάνουμε πρωτάθλημα τεσσάρων ομάδων να παίζουν 15 φορές μεταξύ τους και να γίνει το πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνω και σέβομαι τα συμφέροντα του συνδρομητικού, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι τέτοιο, αφού δεν είχε όλες τις ομάδες ώστε να λέει να αυξηθούν κατά δύο ή κατά τέσσερις.

Ήδη εξετάζονται κάποιες παροχές από στοιχηματικές εταιρείες στις ομάδες που συμμετέχουν στα κουπόνια, αλλά πέραν αυτού αλίμονο σε μας που ασχολούμαστε, αν τη μοίρα των διοργανώσεων σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης την ορίζουν άλλοι. Εγώ έχω κάνει μια επένδυση σε παίκτες, προπονητές, υλικό κι έρχεται η πολιτεία και χτυπάει ένα lockdown στις 14 Μαρτίου και λέει όλοι σπίτια σας. Πάμε να κάνουμε επανέναρξη, εμείς όλοι στα Χανιά θέλουμε να παίξουμε εδώ και 40 ημέρες κι έρχεται ένα συνδρομητικό και λέει όχι. Είναι οξύμωρο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δίκαιο. Το καταλαβαίνω. Είναι επιχείρηση, μπορεί να είναι και χαρούμενοι με το κούρεμα των δεκάδων εκατομμυρίων που πήρε από τράπεζες κι έγινε η εξαγορά και το κούρεμα των τραπεζών το πλήρωσε με την ανακεφαλαιοποίηση ο ελληνικός λαός. Τα συμφέροντα είναι συμφέροντα και το καταλαβαίνω. Δεν θέλει παραπάνω ομάδες, δεν θα πάρει παραπάνω ομάδες. Αν όμως τα Χανιά πρέπει να ανέβουν κατηγορία, το δίκαιο είναι να ανέβουν και δεν θέλω να με δείχνει η NOVA αλλά το… Χανιά TV».