Congratulations on an incredible 10 years leading the club, President Marinakis! 🙌🔴 Συγχαρητήρια για 10 καταπληκτικά χρόνια στην ηγεσία της ομάδας, πρόεδρε Μαρινάκη! #Congrats #10years #Olympiacos #WeKeepOnDreaming