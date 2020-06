10 χρόνια συμπληρώνονται από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media έστειλε το δικό της μήνυμα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Βαγγέλης Μαρινάκης / Evangelos Marinakis 2010-2020 | 10 ΧΡΟΝΙΑ - Συνεχίζουμε Να Ονειρευόμαστε! / 2010-2020 | 10 YEARS - We Keep On Dreaming! 🔴⚪️

#Olympiacos #Marinakis #Leader #WeKeepOnDreaming #Champions #Football #Piraeus #LovePiraeus #Greece #Europe #Trophies #10Years #Anniversary»