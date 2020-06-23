LIVE LIVE SERIE A 23-06-2020 22:45 TORINO FC 0 0 <% getScoreHome(731432) %> <% getScoreAway(731432) %> UDINESE CALCIO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Τορίνο - Ουντινέζε ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Έξι ομάδες της Serie A δεν θέλουν να παίξουν ξανά φέτος 04-04-2020 06:35 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Ματσάρα στο Ούντινε! (vids) 31-10-2016 22:07 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A «Πάρτι» της Τορίνο στο «Φρίουλι» (vids) 30-04-2016 20:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Επαφές για Κονέ ανοίγει η Τορίνο 14-01-2016 11:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Αντεξε στο Τορίνο η Πάρμα 20-06-2020 22:33 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ