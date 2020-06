View this post on Instagram

Qualche mese fa @DriesMertens ha detto che ci teneva tanto a darmi la sua maglia in omaggio al suo campione di sempre. Io nel ringraziarlo subito dopo ho registrato questo messaggio, sapendo che avrebbe superato anche Marek Hamšík, diventando il miglior marcatore della storia del Napoli!!! 💪💙 #ForzaNapoliSempre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hace unos meses, Dries Mertens me envió su camiseta de regalo. Y le agradecí con este mensaje, sabiendo que él también superaría a Marek Hamšík como goleador histórico del Napoli!!!