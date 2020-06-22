MENU
LIVE LIVE
SERIE A
ACF Fiorentina
ACF FIORENTINA
0 0
<% getScoreHome(731067) %> <% getScoreAway(731067) %>
Brescia Calcio
BRESCIA CALCIO

Φιορεντίνα - Μπρέσια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SERIE A

Μαντσίνι: «Αγαπώ τον Μπαλοτέλι, αλλά καταστρέφει την καριέρα του»

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
SERIE A

«Αλμυρός» για την Φιορεντίνα ο Τιάγκο Σίλβα που ζητάει 10 εκ. ευρώ τον χρόνο

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS