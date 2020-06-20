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Σάλκε - Βόλφσμπουργκ

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Οπαδός της Σάλκε «έσβησε» στο δρόμο για το γήπεδο, σιωπή σεβασμού στο ημίχρονο (pic)

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«Υπέταξε» την Σάλκε στις καθυστερήσεις η Βόλφσμπουργκ (vid)

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