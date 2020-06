Ο ΟΦΗ τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας (pic)

View this post on Instagram

“The single aim of my life is that every child is: free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep, see daylight, free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school, and above all, free to dream”. “Μοναδικός σκοπός της ζωής μου είναι κάθε παιδί να είναι: ελεύθερο να είναι παιδί, ελεύθερο να μεγαλώσει και να εξελιχθεί, ελεύθερο να φάει, να κοιμηθεί, να δει το φως του ήλιου, ελεύθερο να γελάσει και να κλάψει, ελεύθερο να παίξει, να μάθει, να πάει στο σχολείο και, πάνω από όλα, ελεύθερο να ονειρεύεται”. - Kailash Satyarthi, Ινδός ακτιβιστής. #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #worlddayagainstchildlabour #stopchildlabour #greece #football #crete