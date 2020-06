AEΚ: Ένα πρόσωπο – «κλειδί» στην υπόθεση Νταβίντ Χάντσκο

Εκτός από τη Φιορεντίνα που διατηρεί τα δικαιώματα του Σλοβάκου αμυντικού που αρέσει στην «Ένωση», υπάρχει κι ένα (σημαντικό) άτομο που «ελέγχει» τον 22χρονο παίκτη και παίζει καταλυτικό ρόλο σε μεταγραφικές υποθέσεις που τον αφορούν. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Την ώρα που στην ΑΕΚ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Μπράιτ Ενομπακάρε στην Αθήνα την Πέμπτη (11/ 6) επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του SDNA για τον Αγλλο – Νιγηριανό μεσοεπιθετικό, η ενίσχυση της «Ένωσης» ασφαλώς θα΄χει και συνέχεια…

Το όνομα του Σλοβάκου αμυντικού, Νταβίντ Χάντσκο, κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της «Ένωσης» και δικαίως γίνεται…φασαρία γύρω απ΄τον 22χρονο στόπερ – αριστερό μπακ της Σπάρτα Πράγας, για τα αγωνιστικά προσόντα του οποίου μίλησε με τα καλύτερα λόγια στο SDNA ο άλλοτε κόουτς της Σπάρτα, Ζντένεκ Σκάζνι.

Κι αν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή ανήκουν στη Φιορεντίνα, αγωνιζόμενος ως δανεικός στην Σπάρτα Πράγας τη φετινή σεζόν κι η ιταλική ομάδα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση Χάντσκο δεν θα μπορούσε να μην παίζει (και) το μανατζερικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται.

Ο λόγος στην προκειμένη περίπτωση γίνεται για το γραφείο «FairSport Agency», με τον Σλοβάκο agent, Μπράνισλαβ Γιάρουσεκ (φωτ.) να αποτελεί το πρόσωπο που…ελέγχει (μανατζερικά) τον Χάντσκο.

Παρεμπιπτόντως, το εν λόγω γραφείο διαφημίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις ξένες αγορές μέσω της μεταγραφής του «δικού» του Στάνισλαβ Λομπότκα από τη Θέλτα στη Νάπολι τον περασμένο Γενάρη, με τους «παρτενοπέι» να ξοδεύουν 20 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του Σλοβάκου μέσου.

By the way, το ίδιο γραφείο δεν διαθέτει ελληνικό ιστορικό υπό την έννοια πως δεν έκανε στο παρελθόν μεταγραφή με…άρωμα Ελλάδας, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβεί με τον Χάντσο για λογαριασμό της ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι.

Α και κάτι ακόμα: το μανατζερικό γραφείο που έχει στο πελατολόγιό του κυρίως Σλοβάκους και Πολωνούς παίκτες φέρεται – σύμφωνα με την σλοβάκικη πιάτσα - να διατηρεί «ιδιαίτερη σχέση» με την Ποντμπρέζοβα που αγωνίζεται στη β΄κατηγορία της Σλοβακίας.