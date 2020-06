View this post on Instagram

Όταν συνειδητοποιείς ότι την Κυριακή επιτέλους επιστρέφεις σπίτι σου! / When you realise football is finally back at G. Karaiskakis stadium this Sunday! 🔴⚪️🙌🏻 @mv28_officiel @omarelabdellaoui #Olympiacos #WednesdayMotivation #Football #Celebration #Mood #Karaiskaki #Valbuena #Elabdellaoui