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Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Σάλκε

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Αδιανόητη «καρατιά» του γκολκίπερ της Σάλκε σε αντίπαλο! (vid)

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«Έπιασε» τετράδα και την Μπάγερν η Άιντραχτ! (vid)

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