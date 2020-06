Βόλος: Το «Survivor», οι επενδυτές και το μεταγραφικό… τάνγκο!

Απ΄όλα έχει ο… μπαξές στην θεσσαλική ομάδα. Το SDNA έκανε ρεπορτάζ με φόντο τον Παγασητικό κι έχει τις λεπτομέρειες.

Τι κι αν ο Βόλος δεν έχει «κλειδώσει» την παραμονή στη Super League, έχοντας βάλει γερή υποθήκη για την σωτηρία με τους βαθμούς που έριξε στο σακούλι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος;

Τι κι αν παραμένει ανοιχτή η επαφή (χωρίς να προχωρά - επί του παρόντος - η κουβέντα) με το γκρουπ των επενδυτών – έκπληξη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον (όπως αποκάλυψε το SDNA) για την αγορά της θεσσαλικής ΠΑΕ;

Στην ομάδα του Παγασητικού έχουν μπει στη διαδικασία να ασχολούνται και με θέματα που άπτονται του προγραμματισμού εν όψει της νέας σεζόν.

Κι εκτός από τις αποδεσμεύσεις όπως αυτή του Λιασίν Κανταμουρό που κυκλοφόρησε την Τρίτη (9/6) τα βολιώτικα παιδιά παίζουν…μπάλα (και) στο γήπεδο των μεταγραφών.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα μετέφερε ιαματική πηγή του Παγασητικού στο SDNA, εσχάτως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με Αργεντινό παίκτη για τον οποίο υπάρχει ολοκληρωμένο (θετικό) scouting report και αποφασίστηκε να γίνει κίνηση για την απόκτησή του.

By the way απ΄την στιγμή που ολοκληρωθεί η συμφωνία και ο ποδοσφαιριστής έρθει στην Ελλάδα, αυτομάτως θα αυξήσει τα μέλη της αργεντινής «παροικίας» (Φεράρι, Μαξ, Ζοάο, Τόρες) στην ομάδα του Βόλου.

Συγχρόνω θα…ανταμώσει με έναν μανατζερικά «ομόσταβλο» παίκτη, υπό την έννοια πως και οι δύο εκπροσωπούνται απ΄το ίδιο γραφείο.

Μικρός, πολύ μικρός ο κόσμος του ποδοσφαίρου.