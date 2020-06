Αποστολόπουλος: «Περήφανος που έπαιξα στον Πανσερραϊκό» (pic)

View this post on Instagram

Πάντα ηθέλα να παιξω στην ομαδα της πολης μου, εκεινη που υποστηριζω. Νιωθω περηφανια που φορεσα την φανελα του Πανσερραϊκου. Αισθανομαι ευγνώμων για ο,τι κέρδισα τα τελευταια δυο χρόνια. Τους ευχαριστώ ολους για την συνεργασία μας. Αφανείς και μη συνεργάτες της καθημερινότητάς μας. Απο τον αγνό φιλαθλο κοσμο μέχρι τους φροντιστές μας. Απο την διοίκηση έως τα εκαστοτε προπονητικα επιτελεία. Ευχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Πανσερραϊκός να επιστρέψει σύντομα εκεί που ανήκει!!!❤️🦁