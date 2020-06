Βέρντε: «ΑΕΚ, οικογένεια» (pic)

View this post on Instagram

🇮🇹 Felici di essere tornati a giocare. Ora lavoriamo per tornare a vincere 💪🏻⚽ 🇪🇦 Felices de haber vuelto a jugar. Ahora trabajamos para volver a ganar 💪🏻⚽ @aekfc_official 🖤💛 #Aek #AekFamily