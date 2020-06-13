LIVE LIVE 13-06-2020 20:30 CD LEGANES 0 0 <% getScoreHome(728535) %> <% getScoreAway(728535) %> REAL VALLADOLID Facebook Twitter E-mail 0 SHARES CD Leganes - Real Valladolid ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE REAL VALLADOLID 0 <% getScoreHome(674441) %> CD LEGANES 0 <% getScoreAway(674441) %> SUPERLEAGUE 1 ΑΕΚ: Η κούρσα για τον Μλαντένοβιτς και το προσπέρασμα της Βαγιαδολίδ 28-05-2020 19:58 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA Δωρεάν είσοδος για την σεζόν 2020-21 δίνουν Εσπανιόλ και Λεγκανές στους κατόχους διαρκείας 27-05-2020 02:16 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ