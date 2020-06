View this post on Instagram

Το μήνυμα του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει να είναι ισχυρό: το πιο δυνατό «όχι» στον ρατσισμό και σε κάθε μορφής διάκριση! Όλοι μαζί με την επιστροφή στην ενεργό δράση! ✊✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 #aekfc #blacklivesmatter #notoracism #slgr #aekfamily