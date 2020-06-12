LIVE LIVE LA LIGA 12-06-2020 23:00 VALENCIA CF 0 0 <% getScoreHome(728033) %> <% getScoreAway(728033) %> LEVANTE UD Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Βαλένθια - Λεβάντε ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LA LIGA Επιστροφή από την κόλαση για την Βαλένθια (vids) 07-12-2019 22:33 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA LEVANTE UD 0 <% getScoreHome(665437) %> VALENCIA CF 0 <% getScoreAway(665437) %> LA LIGA Κόλλησε στο «Μεστάγια» η Σεβίλλη 30-10-2019 22:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE LA LIGA Estadio de Mestalla VALENCIA CF 0 <% getScoreHome(587865) %> LEVANTE UD 0 <% getScoreAway(587865) %> LA LIGA Ματσάρα δίχως νικητή για τις ομάδες του... Batman 02-09-2018 14:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ