View this post on Instagram

Hoy mi bisabuela ya ha podido salir de su habitación donde ha estado sola durante varias semanas, para desayunar y salir al patio con todos/as sus amigos/as de la residencia. Que bonito es verla así de contenta! Aprovecho para dar las gracias otra vez a todas las personas que hacen posible día tras día que vivan y estén lo mejor posible ❤️🥰