ΑΕΚ: Πήρε τιμή η Σέλτικ για τον Μπάρκα

Το SDNA γράφει για τις κινήσεις του Sport Director των «Καθολικών», Νικ Χάμοντ, με επίκεντρο τον Έλληνα διεθνή κίπερ της «Ένωσης» και την προοπτική μετακόμισής του στη Γλασκώβη το φετινό καλοκαίρι.

Ο Βασίλης Μπάρκας δεν είναι απλά και μόνο ένας απ΄τους τερματοφύλακες που «βλέπει» η Σέλτικ αυτή την περίοδο κι έχει υπόψιν στο πλαίσιο της καλοκαιρινής ενίσχυσης στον «άσο».

Ο Έλληνας διεθνής κίπερ βρίσκεται μέσα στην τριάδα των πορτιέρο – όπως έγραψε το SDNA – που έχει ξεχωρίσει η ομάδα της Σκωτίας και…σκανάρει όχι μόνο το αγωνιστικό «πακέτο» του, αλλά κι όλες τις παραμέτρους σχετικά με την υπόθεση αγοράς των δικαιωμάτων του απ΄την ΑΕΚ.

Ο Sport Director των «Καθολικών», Νικ Χάμοντ, έχει κάνει «φύλλο και φτερό» το φάκελο του 26χρονου κίπερ της «Ένωσης» και μάλιστα σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του SDNA ,φρόντισε να πάρει τιμή και να πληροφορηθεί τα «θέλω» της ΑΕΚ σχετικά με την πώληση του διεθνή τερματοφύλακα.

By the way το νούμερο που άκουσε ο υπεύθυνος του μεταγραφικού σχεδιασμού της Σέλτικ τον έβαλε σε σκέψη (χωρίς να του δημιουργήσει ούτε κρύο, ούτε ζέστη) και συνεχίζει να εξετάζει όλα τα δεδομένα, διατηρώντας το όνομα του Μπάρκα στην τριάδα των υποψηφίων τερματοφυλάκων που έχει ξεχωρίσει.