Μαρτίνς: «Ψυχικά και σωματικά έτοιμοι για την επιστροφή» (pic)

View this post on Instagram

The moment we've been waiting for is coming! We are mentally and physically ready for the league's return. We can't wait to get back on the pitch and make you proud! 🔴⚪ Η στιγμή που περιμέναμε έρχεται! Είμαστε ψυχικά και σωματικά έτοιμοι για την επιστροφή του πρωταθλήματος. Ανυπομονούμε για την επιστροφή μας στο γήπεδο και να σας κάνουμε υπερήφανους! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming