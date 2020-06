ΑΕΚ: Στους τρεις (υποψηφίους) τερματοφύλακες της Σέλτικ «παίζει» ο Μπάρκας

Το SDNA αποκαλύπτει την υψηλή θέση του τερματοφύλακα της «Ένωσης» στην καλοκαιρινή transfer list των «Καθολικών» - Όλα τα δεδομένα και η δραστηριότητα της σκωτσέζικης ομάδας για την ενίσχυση στον «άσο», το οικονομικό…ταβάνι, ο «πλέι – μέικερ» στο μεταγραφικό γήπεδο και οι…ρίζες του θετικού report για τον Έλληνα διεθνή κίπερ.

Ο Βασίλης Μπάρκας ήταν στην π.κ. (προ κορωνοϊού) εποχή και παραμένει ο παίκτης της ΑΕΚ με το μεγαλύτερο…σουξέ, ή για να το γράψουμε διαφορετικά, ο ποδοσφαιριστής των «κιτρινόμαυρων» με την υψηλότερη μετοχή στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Το πολυτιμότερο έμψυχο περιουσιακό στοιχείο και ο παίκτης για τον οποίο γίνεται η μεγαλύτερη κουβέντα στις αγορές του εξωτερικού.

Κι αυτή ακριβώς η κουβέντα περί Μπάρκα, γίνεται συχνά τους τελευταίους μήνες στο στρατόπεδο της Σέλτικ.

Κι ασφαλώς και δεν συνιστά τρομερή είδηση το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε εσχάτως στην Σκωτία, με την εφημερίδα «The Scotsman» να βάζει τον διεθνή κίπερ της «Ένωσης» στη λίστα των 11 τερματοφυλάκων που εξετάζουν οι «Καθολικοί» εν όψει της νέας σεζόν.

By the way να θυμίσουμε πως το SDNA γράφοντας τον περασμένο Οκτώβριο και αναλύοντας όλα τα δεδομένα του transfer story με πρωταγωνιστές τον Μπάρκα και την Σέλτικ, σημείωνε πως η ομάδα της Σκωτίας ψάχνεται για τερματοφύλακα με ορίζοντα καλοκαιριού και αμέσως μετά την αποχώρηση του δανεικού Φρέιζερ Φόρστερ, τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στη Σαουθάμπτον και κοστολογείται σχεδόν με 20 εκατομμύρια ευρώ.

Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα; Το SDNA έκανε ρεπορτάζ κι έβγαλε…ζουμάκι.

Στο ψάξιμο για

δύο τερματοφύλακες

Εκτός από τον «τσουχτερό» Φόρστερ, μένει ελεύθερος και αποχωρεί απ΄την Σέλτικ ο 37χρονος τερματοφύλακας, Γκρεγκ Γκόρντον, ενώ ο τρίτος πορτιέρο, Σκοτ Μπάιν, ήταν και παραμένει το Νο3 στην ιεραρχία κάτω από τα δοκάρια των «Καθολικών».

Κάτι που επί της ουσίας σημαίνει πως η Σέλτικ θα κινηθεί για την απόκτησή δύο και όχι ενός τερματοφύλακα το φετινό καλοκαίρι.

Ο Μπάρκας κι οι

άλλοι δύο υποψήφιοι

Η σκωτσέζικη εφημερίδα «The Scotsman» έγραψε πως ο Μπάρκας είναι στη λίστα των 11 τερματοφυλάκων που «βλέπει» η Σέλτικ.

Στην πραγματικότητα όμως ο Έλληνας διεθνής κίπερ είναι πολύ πιο ψηλά και συγκεκριμένα στους 3 τερματοφύλακες που εξετάζει αυτή την περίοδο ο Sport Director, Νικ Χάμοντ απ΄τα χέρια του οποίου...φιλτράρονται όλες οι μεταγραφικές κινήσεις του κλαμπ.

Το θετικό report

Για τον 26χρονο τερματοφύλακα της ΑΕΚ υπάρχει θετικό report στη Σέλτικ που έχει τις ρίζες του στα δύο παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων το καλοκαίρι του ΄18 για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Έκτοτε η ομάδα της Γλασκώβης παρακολουθεί σταθερά και με ενδιαφέρονς τις εμφανίσεις του διεθνούς κίπερ.

Το…ταβάνι για μεταγραφές

Το maximum ποσό που έβγαζε μέχρι πρότινος η Σέλτικ για ένα μεταγραφικό deal έφτανε στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Το φετινό καλοκαίρι πάντως κι έχοντας το βλέμμα της και στην «αιώνια» αντίπαλο Ρέιντζερς, ενδεχομένως να κάνει μια μικρή αύξηση για περιπτώσεις που θα της «γυαλίσουν» και θα κρίνει πως…σηκώνουν οικονομικής υπέρβασης.