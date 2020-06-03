LIVE LIVE BUNDESLIGA 03-06-2020 21:30 SV WERDER BREMEN 0 0 <% getScoreHome(725217) %> <% getScoreAway(725217) %> EINTRACHT FRANKFURT Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Βέρντερ Βρέμης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE BUNDESLIGA EINTRACHT FRANKFURT 0 <% getScoreHome(642771) %> SV WERDER BREMEN 0 <% getScoreAway(642771) %> BUNDESLIGA Πεισμωμένη Άιντραχτ πήρε βαθμό στη Βρέμη, αν και έμεινε πίσω δύο φορές (vid) 26-01-2019 21:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Σώθηκε οριστικά η Βέρντερ με δώρο… εξ’ ουρανού! (vid) 01-04-2018 18:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Αποτελείωσε την Βέρντερ Βρέμης η Άιντραχτ Φρανκφούρτης! (vid) 03-11-2017 23:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA Commerzbank Arena, Cosmote Sport 1HD EINTRACHT FRANKFURT 0 <% getScoreHome(394238) %> SV WERDER BREMEN 0 <% getScoreAway(394238) %>