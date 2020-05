MATCH REPORT LIVE BUNDESLIGA BORUSSIA DORTMUND 0 1 BAYERN MUNICH ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκορερς 43' Κίμιχ Facebook

Twitter

E-mail

0 SHARES

Με ένα καταπληκτικό γκολ - ποίημα του Τζόσουα Κίμιχ η Μπάγερν πήρε το klassiker μέσα στην έδρα της Ντόρτμουντ (0-1) που έχει δικαιολογημένα παράπονα από την διαιτησία και αγκάλιασε το 8ο σερί πρωτάθλημα. Γι’ αυτή τη δουλειά υπάρχει ο Τιάγκο. Γι’ αυτή τη δουλειά υπάρχει ο Φελίπε Κοουτίνιο. Αυθεντικοί λάτιν αρτίστες που «μιλάνε» στην μπάλα και μπορούν να φτιάξουν παιχνίδι από τον άξονα. Είναι όμως τέτοια η ποιότητα στο ρόστερ της Μπάγερν, που μπορεί μεσούσης της σεζόν να πάρει τον δεξιό της μπακ, να τον βάλει σε οργανωτικό ρόλο στα χαφ και αυτός να γίνεται ο κορυφαίος box-to-box μέσος της λίγκας. Ο Τζόσουα Κίμιχ βολευόταν μέχρι το καλοκαίρι στην θέση του μπακ. Εκεί υπήρχε χώρος. Ασφυκτιούσε όμως, φώναζε ότι θέλει να χωθεί στα χαφ, εκεί είναι η φυσική του θέση. Είναι τέτοια η πρόοδος του, που ο Γερμανός δεν είναι απλώς ένας χαφ που τρέχει και κόβει. Δεν είναι ότι πατάει όλο το γήπεδο, τα χτυπήματα του είναι πια εκπληκτικά. Μετρά ήδη 7 ασίστ και σε ματς που έκρινε έναν τίτλο, με το ομορφότερο γκολ που έχει μπει στην εποχή μετά τον κορωνοϊό (43’), έβαλε την σφραγίδα του στην νίκη της Μπάγερν Μονάχου μέσα στην έδρα της Ντόρτμουντ (0-1) που την φέρνει στο +7 και αγκαλιά με την 8η σερί σαλατιέρα. Είναι τέτοια η αίσθηση υπεροχής της Μπάγερν Μονάχου που τραβάει τα σφυρίγματα σαν μαγνήτης. Ο Ζερόμ Μπόατενγκ λειτούργησε ως τερματοφύλακας σε σουτ του Χάαλαντ στην επανάληψη, όμως ο Τομπίας Στίλερ δεν έδειξε ποτέ την λευκή βούλα και η Ντόρτμουντ έμεινε με το παράπονο. Η Μπορούσια σπατάλησε ένα ημίχρονο πνιγμένη σε αυτή την αίσθηση κατωτερότητας που έχει αναπτύξει απέναντι στους Βαυαρούς. Με εξαίρεση μία φάση στο πρώτο λεπτό με μακρινό πλασέ του Χάαλαντ μετά από άσχημη έξοδο του Νόιερ (έδιωξε πάνω στην γραμμή ο Μπόατενγκ) δεν υπήρχε στο γήπεδο, ο ρόλος της ήταν παθητικός, πίσω από την μπάλα. Η είσοδος των Εμρέ Τσαν και Σάντσο στην επανάληψη άλλαξε τα μέτρα, την κατοχή, την ενέργεια, όμως η Ντόρτμουντ περιοχή δεν πάτησε ποτέ με αξιώσεις. Ο Νόιερ ήταν εκεί όπου χρειάστηκε, η Μπάγερν άντεξε στην πίεση και με την 17η νίκη στα τελευταία 18 επίσημα παιχνίδι της υπενθύμισε ότι δεν έχει αντίπαλο εντός Γερμανίας, αφού ακόμα κι όταν ζορίζεται μπορεί να βρει τα σφυρίγματα που κάνουν την διαφορά.

ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ SDNA BORUSSIA DORTMUND 1 Μπίρκι 6 /10 16 Ακανζί 6 /10 15 Χούμελς 7 /10 26 Πίστσεκ 80’ 6 /10 13 Γκερεϊρό 7 /10 8 Νταούντ 85’ 6 /10 6 Ντιλέινι 46’ 6 /10 5 Χακίμι 6 /10 19 Μπραντ 46’ 5 /10 17 Χάλαντ 72’ 6 /10 23 Αζάρ 6 /10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 35 Χιτς 18 Μπαλέρντι 28 Βιτσέλ 85’ 10 Γκέτσε 80’ 29 Σμέλτσερ 22 Μόρεϊ 27 Εμρέ Τσαν 46’ 7 /10 32 Ρέινα 72’ 6 /10 7 Σάντσο 46’ 7 /10 ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ο τεχνικός της Μπάγερν, Χάνσι Φλικ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το 3-4-3 της Ντόρτμουντ μία μέρα πριν και ο Λούσιεν Φαβρ δεν το άλλαξε για το klasiker. Ο προπονητής της BvB επέλεξε στο τέρμα τον Μπίρκι, τριάδα στην άμυνα τους Ακάντζι, Χούμελς, Πίστσεκ και μπακ-χαφ τους Γκερέιρο (αριστερά) και Χακίμι (δεξιά). Στον άξονα ήταν οι Νταχούντ, Ντιλέινι και πίσω από τον καθαρό φορ, Χάλαντ, οι Μπραντ, Αζάρ. Στο ημίχρονο έβαλε Εμρέ Τσαν και Σάντσο, όμως δεν είδε αντίδραση. BAYERN MUNICH 1 Νόιερ 7 /10 19 Ντέιβις 8 /10 27 Αλάμπα 8 /10 17 Μπόατενγκ 85’ 7 /10 5 Παβάρ 6 /10 18 Γκορέτσκα 6 /10 32 Κίμιχ 8 /10 22 Γκνάμπρι 87’ 6 /10 25 Μίλερ 6 /10 29 Κομάν 73’ 5 /10 9 Λεβαντόφσκι 6 /10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 26 Ούλραϊχ 14 Πέρισιτς 73’ 11 Κουισάνς 21 Ερνάντεθ 85’ 33 Μάι 34 Μάιερ 35 Ζίρκζι 2 Οντριοθόλα 8 Τσάμπι Μαρτίνες 87’ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Σταθερός παρέμεινε στα δικά του ο Χάνσι Φλικ, στηρίζοντας διάταξη με 4-2-3-1. Ο Νόιερ στο τέρμα, αριστερό μπακ Ντέιβις, δεξί Παβάρ, κεντρικοί αμυντικοί Αλάμπα, Μπόατενγκ και μπροστά από την 4άδα δύο μέσοι, οι Γκορέτσκα, Κίμιχ. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Λεβαντόβσκι και πίσω του τριπλέτα με τους Γκνάμπρι, Μίλερ, Κομάν.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 43' Αν και κόντρα στην Ντόρτμουντ έκανε ίσως ένα από τα χειρότερα φετινά 45λεπτα του, ο Τζόσουα Κίμιχ είχε την έμπνευση. Στο 43’ δέχθηκε την μπάλα έξω από περιοχή και με την ταχύτητα σκέψης που τον διακρίνει αποφάσισε λόμπα. Ο πολυσύνθετος Γερμανός την εκτέλεσε ιδανικά περνώντας την μπάλα πάνω από τον Μπίρκι, ο οποίος τη βρήκε αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει ένα πραγματικά εκπληκτικό γκολ.

HIGHLIGHTS 1’ Λάθος έξοδος του Νόιερ, πήρε ο Χάλαντ αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο και κόπηκε πάνω στη γραμμή από τον Μπόατενγκ

4’ Σουτ του Μπραντ, δεν έχει πρόβλημα ο Νόιερ

11’ Ο Τόμας Μίλερ πήδηξε με καλές προϋποθέσεις όμως δεν πήρε την κεφαλιά

19’ Στη γραμμή κόβει ο Πίστσεκ το διαγώνιο σουτ του Γκνάμπρι μέσα από την περιοχή έπειτα από ωραίο γύρισμα του Κομάν

24’ Σουτ του Κομάν μέσα από την περιοχή από δύσκολη θέση, ανάγκασε σε επέμβαση τον Μπίρκι

33’ Τρομερή μονομαχία, Χάλαντ με Ντέβις, ο Καναδός στο τέλος νίκησε τον Νορβηγό με ταχύτητα και δύναμη

40’ Τρομερό σουτ Γκορέτσκα από το όριο της περιοχής, δύσκολα βγάζει ο Μπίρκι

43’ ΓΚΟΟΟΛ!!! 0-1 η Μπάγερν!!! Εκπληκτική λόμπα του Κίμιχ εκτός περιοχής, βρήκε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Μπίρκι και την είδε στα δίχτυα του

49’ Σουτ του Νταχούντ, στα χέρια του Νόιερ

54’ Βγάζει εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Γκορέτσκα ο Μπίρκι

58’ Μεγάλη ευκαιρία για την Ντόρτμουντ αλλά ο Χάλαντ μόνος του δεν τελείωσε τη φάση, έκοψε με τον αγκώνα ο Μπόατενγκ, χωρίς να καταλογιστεί πέναλτι

72’ Πέρασε απ’ όλους η σέντρα-σουτ του Σάντσο

72’ Περνά αλλαγή τραυματίας ο Χάλαντ, μέσα ο Ρέινα

75’ Στα χέρια του Νόιερ το φάουλ του Γκερέιρο

81’ Εκπληκτική επέμβαση του Νόιερ με το ένα χέρι στη φωτοβολίδα του Νταχούντ εκτός περιοχής

83’ Δοκάρι!!! Με τεχνικό αριστερό σουτ από το όριο της περιοχής ο Λεβαντόβσκι βρήκε το δοκάρι

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 1 Η αίσθηση υπεροχής που έχει αναπτύξει η Μπάγερν Μονάχου σε αυτά τα ντέρμπι. Η Ντόρτμουντ μπήκε φοβισμένα στο ματς, έδειχνε να νιώθει υποδεέστερη στο γήπεδο, έπαιζε χωρίς πρωτοβουλίες, αντιδρούσε και δεν δρούσε. Όταν ο Φαβρ διόρθωσε τα πράγματα με τις αλλαγές στην επανάληψη, οι Βεστφαλοί κατάλαβαν ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν σε ποιότητα, όμως και πάλι δεν πάτησαν πολύ περιοχή.

2 Η διαιτησία. Είθισται να λέμε πως μόνο αυτά γίνονται εδώ, αλλά και στην Γερμανία η πανίσχυρη εντός κι εκτός γηπέδου Μπάγερν έχει τον τρόπο να παίρνει τα σφυρίγματα της. Το πέναλτι του Μπόατενγκ στην επανάληψη μπορεί να το δει κανείς με γυμνό μάτι (ο Γερμανός στόπερ κουνάει το χέρι του προς την μπάλα και αυξάνει τον ζωτικό του χώρο), αλλά παραδόξως ούτε ο διαιτητής αλλά ούτε το VAR (!) είδαν τίποτα.

3 Το διάβασμα του παιχνιδιού από τον Φλικ. Γνωρίζοντας ότι η Ντόρτμουντ παίζει πολύ με τους μπακ (Χακίμι, Γκερεϊρό) ο Γερμανός τεχνικός θωράκισε με δύο παίκτες τις πτέρυγες του και ουσιαστικά εξουδετέρωσε πλήρως το μεγαλύτερο όπλο των Βεστφαλών. Ο Χάαλαντ που δεν πήρε μπαλιές ήταν απελπιστικά μόνος μπροστά και η Ντόρτμουντ έμεινε χωρίς γκολ στο γήπεδο της μετά από 38 συνεχόμενα παιχνίδια!

1 ΕΙΚΟΝΑ - 1000 ΛΕΞΕΙΣ Ολη η Μπάγερν μια γροθιά. Το πάθος είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του σκόρερ, Κίμιχ, για ένα ένα γκολ που έφερε τους Βαυαρούς στο +7 από την Ντόρτμουντ και αγκαλιά με τον τίτλο

TA ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο MVP 32 Γιόσουα Κίμιχ Οταν σε ματς που κρίνει τίτλο πετυχαίνεις το μοναδικό γκολ και μάλιστα είναι αυτό το γκολ, τότε είσαι ο πολυτιμότερος. Ο Γερμανός, πλέον μέσος, της Μπάγερν μετά το τέρμα που σημείωσε ανέβηκε, βοήθησε ανασταλτικά αλλά και στο passing game και μαζί τους Βαυαρούς να φτάσουν σε μια νίκη που είναι κάτι περισσότερο από μισό πρωτάθλημα. Στο ματς έτρεξε 13.75 χιλιόμετρα, επίδοση ρεκόρ σίγουρα για τα τελευταία 15 χρόνια Ο Αδύναμος Κρίκος 17 Ερλινγκ Χάλαντ Ο Νορβηγός είχε καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό, όμως στη συνέχεια ήταν αρνητικός για την Ντόρτμουντ. Ο 19χρονος δεν μπορούσε να σπάσει την πίεση που του έβαζε με δύο τουλάχιστον παίκτες η Μπάγερν και έχασε κάμποσες πάσες και κοντρόλ. Στο 58’ έχασε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία της Ντόρτμουντ για το 1-1 και στο 72’ το σκηνικό ολοκληρώθηκε καθώς αποχώρησε τραυματίας. Ο Αφανής Ήρωας 17 Ζερόμ Μπόατενγκ Ο Γερμανός σέντερ-μπακ, που έχει βρεθεί από το… πουθενά βασικός, έχει βοηθήσει την Μπάγερν να χτίσει τείχος στην άμυνα και αυτό έκανε και με την Ντόρτμουντ, μην αφήνοντας τον Χάλαντ να γυρίσει ποτέ ουσιαστικά, ενώ καθάριζε εκτός από τις αέρος και τις μάχες εδάφους. Ισως έκοψε με το χέρι στο 58’ αλλά έκανε τη δουλειά για να διατηρηθεί το clean-sheet. Συνοπτικά: 90 επαφές, 73 πάσες, 92.5% ποσοστό επιτυχίας σε πάσες, 100% κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, 4 κομίψατα, 4 διωξίματα

SDNA VAR Θέλοντας και μη, ο Τομπίας Στίλερ από το Αμβούργο έγινε το πρόσωπο της αναμέτρησης. Αν και πολύ έμπειρος σε τέτοια ντέρμπι δεν είδε το καθαρό χέρι του Μπόατενγκ στην επανάληψη που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ντόρτμουντ στο σημείο του πέναλτι και με την χρυσή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Έκανε κάποιες εκπτώσεις σε κάρτες και πειθαρχικό έλεγχο, θα μπορούσε να δώσει άλλο ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις (αυτή τη φορά στη Μπάγερν) σε ανατροπή του Λεβαντόφσκι.

BEST COMMENTS ON THE WEB

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ