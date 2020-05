Το πρωτόκολλο με τα 6 μέτρα για να ανοίξει ξανά το Καραϊσκάκη

Η επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται συντεταγμένα και με κανόνες. Για να δεχτεί ο Ολυμπιακός να ανοίξει ξανά το Καραϊσκάκη είναι αναγκαίο ένα πρωτόκολλο με 6 απαράβατους κανόνες. Ο Γιάννης Αυλακιώτης έχει τις λεπτομέρειες.

Τόσο καιρό φίλοι μου διαβάζουμε ευφάνταστα εξυγιαντικά σενάρια για τη στάση του Ολυμπιακού απέναντι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και δεν μιλάμε, δεν απαντάμε, αλλά κάπου ώπα δηλαδή. Ο θρύλος όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει πιο πολλές πορείες και απ’ το ΠΑΜΕ για να πετύχει το μεγάλο στόχο της επανέναρξης κι έχεις τους ασέβαστους να τον συκοφαντούν κι από πάνω λέγοντας ότι θέλει να το πάρει στα χαρτιά. Αυτά διαβάζει ο Κώστας Νικολακόπουλος και δικαίως βγαίνει απ’ τα ρούχα του:

«· Κατηγορείται από τους αντιπάλους του ο Ολυμπιακός, ότι θέλει να παίρνει… χάρτινα πρωταθλήματα. Μάλιστα». Μα είναι να γελάει κανείς. Τολμούν να λένε τέτοια πράγματα για τον Ολυμπιακό που στα χαρτιά έχει πάρει πιο πολλές νίκες και απ’ τον Τζον Τάραμας;

Οι ποδοσφαιρικοί γείτονες είναι αναστατωμένοι με αυτή την απροσδόκητη εξέλιξη γιατί ο θρύλος δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα: «Είδαμε τον Ολυμπιακό σε όλο αυτό το διάστημα να επιδιώκει έστω σε μία στιγμή να πάρει στα χαρτιά το πρωτάθλημα; Ίσα ίσα τον είδαμε σε ολόκληρο αυτό το δίμηνο να είναι πρωτοστάτης να παιχτεί πάλι πρωτάθλημα». Μόνο οι παπαγάλοι του συστήματος δεν το βλέπουν αυτό.

Όλοι οι άλλοι έχουν καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός πρωτοστατεί για να παιχτεί πάλι το πρωτάθλημα και τα αρνιά για να γιορτάζεται το Πάσχα 3 φορές το χρόνο. Δηλαδή πόσες εφημερίδες και site πρέπει να αγοράσει ακόμα ο πρόεδρος για να γίνει κατανοητό ότι δεν θέλει το πρωτάθλημα στα χαρτιάχαχαχαχαχα;

«Το μόνο που είπε κάποια στιγμή ο Μαρινάκης είναι ότι ΑΝ διακοπεί το πρωτάθλημα, πρέπει ο Ολυμπιακός να αναδειχθεί πρωταθλητής». Α, να γειά σου! Ο Ολυμπιακός δηλαδή διαρρηγνύει τα ιμάτια του ότι δεν επιθυμεί το πρωτάθλημα στα χαρτιά, αλλά αφού στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος, θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα δεχτεί να το πάρει στα χαρτιά. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.

Και να σας πω και κάτι άλλο φίλοι μου; Το καθήκον του ο Ολυμπιακός το έκανε. Αν παρουσιάσει και ένα πρωτόκολλο με τους 6 κανόνες για να ανοίξει μετά την εστίαση και τα πολυκαταστήματα και η Ιερά Μονή «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δεν θα μπορεί μετά να του πει τίποτα κανείς. 6 απλά μέτρα χρειάζονται:

1. Στην ανάπαυλα της αναμέτρησης η επίσημη επιτροπή υποδοχής φιλοξενούμενων, αποτελούμενη από 7 ντόπερμαν εκτροφείου Κώστα-Αζόρ, θα επισκέπτεται τους αντιπάλους στα αποδυτήρια για να τους κάνει μασάζ με απολυμαντικό και γλυκερίνη. Αν οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν κρατήσει τις σωστές αποστάσεις από το τέρμα του Ολυμπιακού κι έχουν εκτεθεί στον κίνδυνο του σκοραρίσματος εκτός έδρας, θα δοκιμάζουν την πρωτοποριακή μέθοδο των εντριβών με στουπί και ανάφλεξη γιατί όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ο ιός δεν χτυπάει όσους καπνίζουν. Για να μην κλαπεί η πνευματική ιδιοκτησία της μεθόδου κάμερες ασφαλείας και μ@λ@κίες δεν παίζουν.

2. Πριν μπει στα αποδυτήρια ο διαιτητής θα περνά από σχολαστική θερμομέτρηση. Αν ανήκει σε σύνδεσμο υψηλού κινδύνου και το αποτέλεσμα της μέτρησης δείξει ότι πρόκειται για ύποπτο κρούσμα (κάτω από 38.9 ετήσιος μέσος όρος πέναλτι στον Ολυμπιακό), τότε η πόρτα θα παραλύει αυτόματα και ο διαιτητής θα κλειδώνεται στο ασανσέρ του Αλαφούζου όπου και θα παραμένει σε καραντίνα για δυο τουλάχιστον αγωνιστικές. Για ανάρρωση-εξπρές μέχρι να πεις «Σπάθας» θα του χορηγείται πλάσμα στραγαλιού από διαιτητές της 20ετίας που πλέον διαθέτουν αντισώματα στην εξυγίανση, καθώς είχαν ακολουθήσει την επιτυχημένη αγωγή «Ο Ολυμπιακός και το Αιγάλεω να κερδάνε και όλοι οι άλλοι να πα να μολυνθούν».

3. Γκολ αντιπάλου που καλύπτεται από τουλάχιστον 6 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, σαν αυτό του Κατσουράνη πρέπει να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Οι παίκτες δεν τον κάλυπταν όπως θα υποστηρίξει δίχως ντροπή η προπαγάνδα, απλώς ήταν 2 μέτρα πίσω του γιατί κρατούσαν τις σωστές αποστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες του social distancing για να εκλείψει ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Συνίσταται επίσης η χρήση γαντιών τερματοφύλακα, «Μανιάτης», πριν το χέρι του παίκτη του Ολυμπιακού έρθει σε επαφή με μολυσμένη μπάλα που κατευθύνεται στα δίχτυα της ομάδας του.

4. Τα ύποπτα κρούσματα διαιτητών που παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα εξυγίανσης θα μεταφέρονται εκτός γηπέδου μετά από κλήση στο Ε.Κ.Α.Π. (Εθνικό Κέντρο Άσπρου Πόλο). Στη διαδρομή θα χορηγείται στον διαιτητή κοκτέιλ φαρμάκων βασισμένο στο συνδυασμό χλωρωκίνης με δεξί κροσέ και αριστερό άπερκατ, ώστε να σφυροκοπηθεί ο ιός και να συνετιστεί.

5. Κάθε Κυριακή στις 18:00, αμέσως μετά το ματς θα ακολουθεί live ενημέρωση από τον Σάββα και τον Κώστα-Αζόρ. Οι δυο επιστήμονες θα μας ενημερώνουν για την πορεία του ιού της εξυγίανσης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα ανακοινώνουν τον αριθμό των νέων κρουσμάτων της αγωνιστικής, τους προπονητές που παραμένουν φασκιωμένοι στο Διαβαλκανικό νοσοκομείο και τους βαθμούς που πρέπει να αφαιρεθούν από τον ΠΑΟΚ (κολλάει, δεν κολλάει η Μαρούπα σας γλεντάει). Στη συνέχεια θα απαντούν στις ερωτήσεις του γαντιού της Nova (το χέρι παίρνει πλέον προφυλάξεις), ενώ σε συνεργασία με τη google θα υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης για τους λάτρεις της γαλλικής. Αν βάλεις στο google translate τα λόγια του διευθυντή instagram του Ολυμπιακού στα μεταφράζει αυτόματα στα γαλλικά και σε σήματα μορς (17 μπιπ το δευτερόλεπτο).

6. Για να επιτραπεί η είσοδος των αντιπάλων παικτών στη φυσούνα, θα πρέπει να τους περάσει πρώτα από τεστ ο Αβραάμ. Αν το αποτέλεσμα δείξει ότι έχουν αναπτύξει αντισώματα στο ασιατικό χάντικαπ, τότε θα μπορούν να μπουν στο παρολί για να το παίξουν under 20 διώξεις ημίχρονο/ over 45 τελικό. We rule this land.