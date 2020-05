The first dance!

Το «Last Dance» είναι πηγή έμπνευσης για όποιον θέλει να πετύχει. Και μερικές φορές πρέπει να σκεφτείς καλά τα βήματα στον… πρώτο σου χορό για να μπορέσεις να χορεύεις ως το τέλος της μουσικής.

Το τελευταίο που θες είναι να γίνεις στατιστική. Απρόσωπο νούμερο για ιστορική αναδρομή στο παρελθόν. Υπολογίζεις το ρίσκο. Σκέφτεσαι τις επιλογές σου. Αναλύεις τα υπέρ και τα κατά. Είναι απόφαση ζωής! Συχνά γίνεται αναφορά σε ποδοσφαιριστές ή γενικότερα αθλητές ομαδικών σπορ που θα υπογράψουν το λεγόμενο τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του. Τι γίνεται, όμως, με το πρώτο; Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πήρε την απόφαση. Αφήνει τον Παναθηναϊκό για το εξωτερικό και βάσει των τελευταίων ενδείξεων για την Ίντερ. Σπουδαίο, δεν είναι; Πώς λες όχι σε μια τέτοια πρόκληση; Δε λες.

Όμως υπάρχει ο αντίλογος. Μήπως είναι πολλά, πολύ νωρίς; Too much, too soon, όπως θα αναρωτιόταν ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ… Ο πίνακας που ακολουθεί δεν είναι αρνητικός, αλλά ούτε βγαίνει θετικό πρόσημο. Δεκάδες ποδοσφαιριστές, πολλοί περισσότεροι απ’ όσοι αναφέρονται στον πίνακα έφυγαν από την Ελλάδα σε νεαρή ηλικία, ωστόσο επιλέξαμε ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παραδείγματα που ταιριάζουν στην περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη. Νεαροί, ταλαντούχοι, με πολύ μικρή εμπειρία από επαγγελματικό επίπεδο και μεγάλη πρόκληση μπροστά τους.

ΠΑΙΚΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΖΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Π. Ρέτσος 19 2017 1 34+6* Κ. Παπαδόπουλος 18 2010 2 18 Π. Ταχτσίδης 19 2010 3 28 Κ. Μαυροπάνος 19 2016 2 20 Κ. Φορτούνης 19 2011 1 26 Απ. Βέλλιος 19 2011 2 21 Σ. Καπίνο 20 2014 1* 33 Χ. Μαυρίας 19 2013 2 72 Μ. Μπουδαΐδης 20 2013 2 32 Σ. Παπασταθόπουλος 20 2008 2* 58

Το +6 στις συμμετοχές του Παναγιώτη Ρέτσου είναι από τον Αύγουστο του 2017, πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λεβερκούζεν.

Ο Στέφανος Καπίνο είχε παίξει τρεις σεζόν στον Παναθηναϊκό πριν φύγει για τη Μάιντζ, ωστόσο πήρε μεταγραφή ουσιαστικά λόγω του 2013-14 και όχι από τα 12 ματς του 2011-12 ή τα τρία του 2012-13.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έκανε ντεμπούτο μεν το 2005 στην ΑΕΚ, αλλά δόθηκε δανεικός και επί της ουσίας έπαιξε δύο σεζόν με την Ένωση πριν φύγει για Ιταλία.

Τρεις μήνες πριν…

Εδώ η βελόνα δεν μπορεί να πάει πολύ πίσω. Στις 17 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν πρωτοσέλιδο. Ήταν αφιέρωμα του SDNA και των περισσότερων εφημερίδων ή ιστοσελίδων. Η πρωτύτερη σύντομη καριέρα του, η προσωπικότητά του, η οικογένειά του, οι απαιτήσεις του ̇όλα στο μικροσκόπιο. Στα 18 του χρόνια μετά από ένα σκάρτο 30λεπτο στο ματς κυπέλλου με την Παναχαϊκή και δύο ματς στον πάγκο, ξεκίνησε βασικός απέναντι στον Παναιτωλικό. Κυριακή μεσημέρι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιο παραδοσιακό ποδόσφαιρο δε γίνεται… Έβαλε γκολ στο 23’, έδωσε ασίστ στο 40’ και έγινε αλλαγή στο 61’. Πιο ιδανικό ντεμπούτο δε γίνεται…

Όλα όσα έμοιαζαν πριν με χιονόμπαλα έγιναν χιονοστιβάδα. Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, οι φήμες για τον Ολυμπιακό, οι σειρήνες από το εξωτερικό, και το κερί που προσπάθησε να βάλει ο Γιάννης Αλαφούζος στα αυτιά του μικρού. Για τρεις μήνες, η ανανέωση ή μη του συμβολαίου του ήταν στην καθημερινή επικαιρότητα. Αν δεν υπήρχε ο κορωνοϊός μπορεί η μία συμμετοχή να είχε γίνει πολλές περισσότερες και η ιστορία να είχε πάρει διαφορετική εξέλιξη. Όλα, όμως, για κάποιο λόγο δε γίνονται; Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, βρισκόταν στην Παιανία από το 2001. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο μαζί με 13 ακόμα «μικρούς» τον Νοέμβριο του 2017. Και τον τελευταίο χρόνο το μέλλον του τον πίεζε ασφυκτικά να πάρει μια απόφαση.

«Όσο να’ ναι όλους μας επηρεάζει. Προσπαθώ να το κρατήσω πίσω στο μυαλό μου. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι και να είμαι προσηλωμένος μόνο στην ομάδα. Δε με εξιτάρει η προοπτική του εξωτερικού, απλά προσπαθώ να δείξω την δουλειά που έχω κάνει. Δε με ενδιαφέρει ποιος με παρακολουθώ, προσπαθώ να κάνω το παν. Απ’ την αρχή της περιπέτειας αυτής ο πρώτος στόχος ήταν να μείνω στον Παναθηναϊκό. Είναι το σπίτι μου. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μείνω. Δεν ξέρω, είναι όλα ανάλογα τη στιγμή, τι ευκαιρία θα μου δοθεί. Κοιτάω μόνο το μέλλον μου εδώ, τα υπόλοιπα θα έρθουν. Οι γονείς μου και ο μάνατζερ μου ασχολούνται».

Μια-δυο φορές μίλησε και έμοιαζε να θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να πάρει μερικές ευκαιρίες, να ωριμάσει αγωνιστικά και μετά να ψάξει τη μεγάλη του ευκαιρία. Ποιος είναι να πει, όμως, τι είναι φρόνιμο και συνετό όταν σου ανοίγεται μια τεράστια πόρτα να κάνεις αυτό για το οποίο πάντα δούλευες; Ο 18χρονος δεν είναι απλώς μια περίπτωση ταλέντου που έψαχνε πάση θυσία διέξοδο στο ποδόσφαιρο. Ο πατέρας του είναι ελεύθερος επαγγελματίας, η μητέρα του γιατρός, στο σπίτι υπάρχει γυμναστήριο για να δουλεύουν σωστά τα παιδιά τους το σώμα τους και την πρώτη φορά που ήρθε πρόταση εξωτερικού για τον Γιώργο, ήταν κάθετοι ότι δε φεύγει πριν τελειώσει το σχολείο.

Τώρα το έχει ολοκληρώσει. Σχεδόν μια δεκαετία μετά το 2001, όταν πήγε στην Παιανία από τον Αίαντα Παλλήνης, πήρε την απόφαση να φύγει. Οι Ιταλοί πάντα έμοιαζαν να έχουν αδυναμία στο ταλέντο του, έφτασαν να τον παρομοιάζουν με τον οκτώ εκατομμυρίων ευρώ Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο και τι καλύτερο για εκείνος να πάρουν ένα… τζάμπα ρίσκο. Το θέμα δεν είναι οι Ιταλοί, αλλά ο Γιώργο Βαγιαννίδης. Παίρνει το ρίσκο και ετοιμάζεται για τον πρώτο του χορό… Σύντομα θα φανεί αν ξέρει καλά τα βήματα.