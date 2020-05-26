MENU
LIVE LIVE
BUNDESLIGA
Eintracht Frankfurt
EINTRACHT FRANKFURT
0 0
<% getScoreHome(722656) %> <% getScoreAway(722656) %>
SC Freiburg
SC FREIBURG

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Φράιμπουργκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BUNDESLIGA

Χτύπησε τον προπονητή της Φράιμπουργκ και τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές ο Άμπραχαμ

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
BUNDESLIGA

Χαμός στο Φράιμπουργκ-Άιντραχτ: Στα χέρια για χτύπημα στον προπονητή! (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
BUNDESLIGA

Ορεκτικό με πεντάρα η Μπάγερν που περιμένει το κυρίως πιάτο με την Ντόρτμουντ (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS