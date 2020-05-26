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Βέρντερ Βρέμης - Γκλάντμπαχ

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Με σκόρερ τον Δώνη η Στουτγκάρδη νίκησε με 2-1 τη Βέρντερ στερώντας της την πρωτιά (vids)

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Η Βέρντερ «πάγωσε» το... παγωμένο γήπεδο της Γκλάντμπαχ! (vid)

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