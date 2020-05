Αποχαιρέτισε την ΑΕΛ ο Ουάρντα: «Έδωσα τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο» (pic)

View this post on Instagram

Μια σπουδαία ποδοσφαιρική Χρονιά για εμένα με την αγαπημένη μου ΑΕΛ, έφτασε στο τέλος της . Οφείλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου , τον προπονητή , το προπονητικό team , την δίοικηση καθως και τους απλούς εργαζόμενους της ομαδας από τους φροντίστες μέχρι τον οδηγό του πούλμαν για αυτή την υπέροχη αγωνιστική πορεία . Στεναχωριέμαι που λόγω της πανδημίας δεν θα ολοκληρώσουμε την φετινή μας προσπάθεια . Εύχομαι στην ΑΕΛ του χρόνου να είναι ακόμα πιο δυνατή σε αγωνιστικό επίπεδο και να πετύχει ότι δεν κατάφερε φέτος . Προσπαθησα με την απόδοση μου να βοηθήσω τους βυσσινί να βγουν στην Ευρώπη , θέση που δικαιωματικά αξίζει στην ιστορική ΑΕΛ . Έδωσα τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο καθως όλοι γνώριζετε ότι δεν θέλω να χάνω ούτε σε οικογενεικο διπλό..... Αποχαιρετώ με πραγματικο σεβασμό όλους όσους αγαπούν την Λάρισα και εύχομαι για του χρόνου : Σούζα το αλογάκι ..... ❤️