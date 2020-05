Το συμβολικό «όλε» των παικτών της Ντόρτμουντ στα άδεια καρεκλάκια έδειξε αυτό που υποπτεύονταν όλοι: πως αποφασίσαμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Στο αριστουργηματικό βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας» ένας άντρας επιλέγει καρτερικά, υπομονετικά τον πρώτο του έρωτα… 51 χρόνια, 9 μήνες και 4 ημέρες όπως λέει ο ίδιος.

Ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος χρειάστηκε να περιμένει 66 ημέρες για να δει ξανά το αντικείμενο του πόθου του. Η Bundesliga άνοιξε ξανά τις πύλες της μετά από 66 ημέρες και το… ποδόσφαιρο στα χρόνια της χολέρας έδειξε εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαμε ερωτευτεί.

Ήταν ένα υποκατάστατο. Κάτι… σαν ποδόσφαιρο.

1. ΜΥΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Ήταν η μεγαλύτερη μέρα της ζωής του (μέχρι την επόμενη). Έστω και σε άδειο γήπεδο. Έστω και σε συνθήκες πανδημίας. Ο Τζιοβάνι Ρέινα θα ξεκινούσε για πρώτη φορά βασικός με την φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ και σε τι ματς; Σε ντέρμπι του Ρουρ απέναντι στην Σάλκε! Κι όχι μόνο αυτό. Σε ηλικία 17 ετών και 185 ημερών θα γινόταν ο νεαρότερος starter στην Bundesliga.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο για το… αμερικανάκι. Στην προθέρμανση οι μύες του τον πρόδωσαν και πάρτον έξω! Σημειολογικά, ήταν ο τρίτος μυϊκός τραυματισμός για τους Βεστφαλούς μετά από αυτούς των Βιτσέλ και Εμρέ Τσαν.

Στα μέρη μας, ο Σέρχιο Αραούχο της ΑΕΚ υπέστη θλάση και θα μείνει ένα μήνα εκτός δράσης. Στην Ιταλία ο Κώστας Μανωλάς έπαθε τα ίδια και χειρότερα (δύο μήνες νοκ-άουτ), όταν κόπηκε ο μυς του σε προσπάθεια για «ψαλιδάκι» σε αγώνα ποδοβόλεϊ! Το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Η ραστώνη έχει σκουριάσει, έχει ατονήσει τους μύες ακόμα και των καλύτερων αθλητών. Θέλει… σιγά - σιγά. Τα τραβήγματα, οι θλάσεις θα είναι πια στην ημερήσια διάταξη των ομάδων, πολύ περισσότερο από πριν.

2. ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ… ΦΙΛΑΚΙΑ ΡΟΥΦΗΧΤΑ!

Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα (ακραίων) συναισθημάτων. Τα γκολ είναι συνήθως λίγα και ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Κάποιοι κράτησαν το μυαλό μες το κεφάλι και τήρησαν το πρωτόκολλο. Μόλις ο Χάαλαντ έκανε το 1-0 για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο πρώτο γκολ μετά από 66 ημέρες στην Bundesliga οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν από μακριά, τηρώντας τις αποστάσεις.

Αρκούσε μία διαστημική γκολάρα του Ματέους Κούνια όμως για να… πέσουν οι μάσκες και να βγει στην επιφάνεια το αληθινό ποδόσφαιρο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Χέρτα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του κι έκανε το 0-3 στην έδρα της Χόφενχαϊμ και η φούσκα έσκασε, κάνοντας τον Γερμανό Τσιόδρα να τραβάει τα μαλλιά του. Ο σκόρερ πανηγύρισε βάζοντας το δάχτυλο στο στόμα (πιθανώς αφιερώνοντας το γκολ στο παιδί του), οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν, ενώ ο Ντέντρικ Μπογιάτα έσκασε κι ένα φιλάκι ρουφηχτό στο μάγουλο του Γκρούιτς!

Το αληθινό ποδόσφαιρο είναι αδύνατον να μείνει αποστειρωμένο, όσα πρωτόκολλα κι αν βγουν…

3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Το πρωτόκολλο υγιεινής με το οποίο ξεκίνησε και πάλι το γερμανικό πρωτάθλημα έχει προβλέψει σχεδόν τα πάντα. Το κακό όμως είναι πως κάποιες φορές ο ένας κανονισμός πέφτει στον άλλον και τον αναιρεί. Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα.

Την ώρα που επιτρέπονται οι φυσικές επαφές εντός γηπέδου (τάκλιν, μαρκαρίσματα, αγκαλιάσματα στα στημένα), εντούτοις οι παίκτες δίσταζαν να πανηγυρίσουν τα γκολ με τους συμπαίκτες τους, τηρώντας το social distance!

Την ώρα που οι παίκτες στον πάγκο κάθονταν σε απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους, οι συμπαίκτες τους ήταν δίπλα - δίπλα στήνοντας τείχος στα φάουλ.

Την ώρα που οι αναπληρωματικοί ήταν εξόριστοι στις εξέδρες, παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις με μάσκα, παρότι είχαν δύο μέτρα απόσταση από τον οποιοδήποτε, εντούτοις έβγαλαν την μάσκα, όταν μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο όπου υπάρχουν φυσικές επαφές με άλλους 21 παίκτες!

Ναι μεν, η μπάλα απολυμάνθηκε πριν την σέντρα, αλλά για 45 λεπτά μπορούσε αγγίζεται άνετα με τα χέρια από όλους, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Είναι φανερό και στην πράξη ότι το πρωτόκολλο είναι ένας συμβουλευτικός οδηγός κι όχι ένας δεσμευτικός κανόνας -κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Κι αυτό που βλέπουμε δεν είναι ποδόσφαιρο είναι… κάτι σαν ποδόσφαιρο. Ένα υποκατάστατο για στερημένους από μπάλα.

4. ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ, ΘΑ ΤΟ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ…

Το πνεύμα ήταν πρόθυμο, αλλά η σαρξ ασθενής. Τα πόδια ήθελαν να σημαδέψουν εστία, αλλά το μυαλό δεν έδινε τις κατάλληλες οδηγίες, η συνεργασία ακόμα θέλει χρόνο. Η Φορτούνα είχε τέσσερα δοκάρια στο 0-0 με την Πάντερμπορν.

Η Λειψία μπορεί να βρίσκεται στους 8 του Champions League, όμως έδειξε εντελώς σκουριασμένη στο καταδικαστικό για τις ελπίδες τίτλου της 1-1 απέναντι στην Φράιμπουργκ. Οι παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν σπατάλησαν 22 τελικές προσπάθειες για να βρουν μόλις ένα γκολ και το 90λεπτο τους αποτυπώνεται σε αυτό το… τσαρούχι του Αντεμόλα Λούκμαν στο 74ο λεπτό.

Ο Άγγλος επιθετικός με ελεύθερο το οπτικό πεδίο δοκίμασε το πόδι του λίγο έξω από την περιοχή και κατάφερε να πετύχει τον μόνο άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από την εστία, έναν δόλιο καμεραμάν που διπλώθηκε από τον πόνο! You had only one job, Ademola…

5. Η ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΑΙ!

Καλά, εμείς στην Ελλάδα είμαστε μαθημένοι. Κάναμε παιχνίδια, ακόμα και τελικούς κυπέλλου, κατ’ επιλογή κεκλεισμένων των θυρών before it was cool. Οι Γερμανοί τώρα τα ανακαλύπτουν και τους φαίνονται… κάπως.

Αυτός ο φυσικός ήχος που περνάει από τα μικρόφωνα με τα χτυπήματα της μπάλας, τις φωνές των παικτών, τα σφυρίγματα του διαιτητή, ακόμα και τον ήχο της μπάλας που τινάζει τα δίχτυα, είναι κάτι παράταιρο από αυτό που έχουμε συνηθίσει.

Γι’ αυτό και στην Γερμανία ήδη εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν μαγνητοφωνημένα συνθήματα οπαδών, έτσι για να υπάρξει λίγη ατμόσφαιρα. Τόση ανατριχιαστική ησυχία δεν αντέχεται! Το αυθόρμητο «ολε» των παικτών της Ντόρτμουντ στα άδεια πέταλα της «Σίγκναλ Ιντουνα Παρκ» μαρτυρά την αμηχανία των παικτών που προσπαθούν να συνηθίσουν αυτή την νέα, άβολη συνθήκη.

6. ΚΟΟΥΤΣ, ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ!

Η αλλαγή είναι φρέσκια, μπορεί οι κόουτς της Bundesliga να μην πρόλαβαν να την επεξεργαστούν. Από τους 12 προπονητές των παιχνιδιών της Bundesliga, μόνο τέσσερις επωφελήθηκαν από τον νέο κανονισμό των 5 αλλαγών, όμως κανείς δεν πήρε κάτι από αυτό.

Η Χέρτα Βερολίνου βρήκε τρόπο να κάνει 5 αλλαγές από το 78ο ως το 90ό λεπτό όταν το σκορ ήταν ήδη 0-3 υπέρ της, η Σάλκε είδε το 2-0 του ημιχρόνου να γίνεται 4-0 τελικό, παρότι ο προπονητής της άλλαξε την μισή ενδεκάδα, η Φρανκφούρτη δεν απέφυγε την ήττα με 1-3 από την Γκλάντμπαχ, ενώ η Πάντερμπορν δεν κατάφερε να ξεκολλήσει από το 0-0 στην έδρα της Φορτούνα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι καμία ομάδα δεν έκανε αλλαγή στο πρώτο μέρος, μόνο δύο στην ανάπαυλα, ενώ υπήρξαν δύο (Βόλφσμπουργκ, Λειψία) που αρκέστηκαν στις τρεις αλλαγές.

Αρχή είναι ακόμα, θα συνηθίσουν…

7. ΑΔΕΙΑ Η ΠΟΛΗ, ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΟΛΟΙ;

«Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το ματς» τραγουδούσε ο αείμνηστος Λουκιανός Κηλαηδόνης, κάτι που περίπου τρεις δεκαετίες (και βάλε) μετά έγινε πράξη στην Γερμανία: «Τις τελευταίες ώρες το κινητό μου χτυπάει ασταμάτητα. Ο Γιούργκεν Κλοπ μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι θα είναι καρφωμένος στην οθόνη του. Ερχόμενος προς το γήπεδο, είδα μία εντελώς άδεια πόλη. Λες και όλοι είναι στα σπίτια τους για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση».

Ο CEO της Μπορούσια Ντόρτμουντ Χαν-Γιόαχιμ Βάτσκε τα είπε όλα πριν καν γίνει η σέντρα απέναντι στην Σάλκε. Το «Σίγκναλ Ιντουνα Παρκ» ήταν τρομακτικά άδεια κι όμως αυτό το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ ενδέχεται να ήταν αυτό που είδαν τα περισσότερα μάτια στον κόσμο! Οι Γερμανοί υπολογίζουν ότι η εικόνα από την επανέναρξη της Bundesliga θα πάρουν ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές, νούμερο ασύλληπτο να το διανοηθεί κανείς…

8.ΤΟ VAR ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ

Η ΦΙΦΑ έδωσε το δικαίωμα σε όσες λίγκες το επιθυμούν να μην συνεχίσουν την χρήση του VAR στις διοργανώσεις που θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, αν κρίνουν ότι υγειονομικά προκαλεί πρόβλημα λόγω της χρήσης επιπλέον καμερών και χειριστών.

Οι Γερμανοί επέλεξαν να το διατηρήσουν και από την πράξη φαίνεται ότι καλώς έπραξαν. Δίχως το VAR η Άουγκσμπουργκ θα είχε προηγηθεί με 2-1 στα μέσα της επανάληψης απέναντι στην Βόλφσμπουργκ που τελικά κέρδισε με 1-2, αφού το γκολ των γηπεδούχων που αρχικά μέτρησε, ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Δίχως το VAR η Φράιμπουργκ θα είχε αποδράσει με τεράστιο διπλό από την έδρα της Λειψίας (1-2) με νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, μόνο που το ριπλέι έδειξε πως το buzzer-beater ήταν οριακό οφσάιντ για μία… τρίχα!

Όσοι επιλέξουν επανέναρξη δίχως VAR, είναι σαν να ρίχνουν σπίρτο σε πυριτιδαποθήκη.

9. ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

Καλά, αυτό ήταν το πιο αναμενόμενο. Σε γήπεδα που μοιάζουν στοιχειωμένα δίχως κόσμο, η δύναμη της έδρας πάει περίπατο. Στα πρώτα 6 παιχνίδια της Bundesliga προέκυψε μόνο ένας «άσος» αυτός της υπερηχητικής Ντόρτμουντ επί της Σάλκε, όλα τα άλλα παιχνίδια βρήκαν τους φιλοξενούμενους να χαμογελάνε, φεύγοντας με βαθμό ή βαθμούς. Στο νέο αποστειρωμένο ποδόσφαιρο, η δύναμη της έδρας φεύγει με την χρήση του απολυμαντικού.

10. ΖΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ένας από τους άγραφους νόμους του ποδοσφαίρου λέει ότι είναι πιο εύκολο να καταστρέψεις, παρά να φτιάξεις παιχνίδι. Η ραστώνη από την σχεδόν τρίμηνη διακοπή κάνει την αποστολή των «φαβορί», των ομάδων που καλούνται να παράξουν ποδόσφαιρο ακόμα πιο δύσκολη.

Σχεδόν όλες οι ομάδες που επέλεξαν να παίξουν πίσω από την μπάλα και να χτυπήσουν στις κόντρες, κατάφεραν να πάρουν αποτέλεσμα, μοναδική στατιστική ανωμαλία κι εδώ το 4-0 της Ντόρτμουντ.

Οι αυτοματισμοί στο χορτάρι θα αργήσουν να επανέλθουν, μέχρι τότε τα αουτσάιντερ έχουν την ευκαιρία να ισορροπήσουν την έλλειψη ποιότητας, με καλή οργάνωση, αλληλοκάλυψη και προσοχή.