Πριν αλέκτωρ λαλήσει…

Τι μας διδάσκει η απόφαση της πειθαρχικής της ΦΙΦΑ για την διαμάχψη της Πάρμα με την Tiendas Margos και η διαφορετική αντιμετώπιση από την αντίστοιχη ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Γράφει ο Αλέξης Σαββόπουλος

Και εκεί που τα σύννεφα άρχισαν να πληθαίνουν τόσο για τη στάση της ΕΠΟ στην υπόθεση Σιστόν, Ούμπιντες και Πορτίγια όσο και για το ρόλο και τα κίνητρα του παραγουανού της ΦΙΦΑ, το φως της δημοσιότητας είδε μια απόφαση με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2019 του ίδιου παραγουανού Αλεχάντρο Πιέρα, σε εντελώς αντίστοιχη υπόθεση με αυτήν του Άρη. Πάνω-κάτω λοιπόν την ίδια περίοδο που ο παραγουανός χειριζόταν την υπόθεση Σιστόν, Ούμπιντες και Πορτίγια εναντίον του Άρη χειρίζονταν και την υπόθεση της ιταλικής Πάρμα. Η απόφαση του ωστόσο ήταν ότι η νέα Πάρμα δεν βαρύνεται εξ ορισμού με τα χρέη της παλιάς Πάρμα, ασχέτως αν έχουν παρόμοιο (similar) όνομα, ίδια (same) χρώματα, σχεδόν πανομοιότυπο (almost identical) έμβλημα και λογότυπο, ίδια ημερομηνία ίδρυσης, ιστορία, επιτεύγματα, ίδιο γήπεδο και το μόνο διαφορετικό ήταν η διεύθυνση των γραφείων.

Η απόφαση αυτή καθαυτή καταρχήν εκθέτει τους λαλίστατους ημιμαθείς στους οποίους αναφέρθηκα στο προηγούμενο κείμενό μου και τις ανοησίες περί αλλαγής τακτικής, πλεύσης, ρότας και μπούσουλα της ΦΙΦΑ. Η απόφασή της 15ης Οκτωβρίου της ΦΙΦΑ είναι ένας ύμνος προς τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε χώρας και την εσωτερική της νομοθεσία και το δικαστικό σύστημα. Καμία απαίτηση από πτωχευμένη, πολύ δεν περισσότερο από υπό πτώχευση, ποδοσφαιρική εταιρία δεν αναγνωρίζεται στην ΦΙΦΑ αν προηγουμένως δεν περάσει από την εσωτερική, κάθε χώρας, πτωχευτική διαδικασία.

Η απόφαση της ΦΙΦΑ διαχωρίζει, κατά τα γνωστά, τις έννοιες αθλητικός διάδοχος (athletic successor) και ‘νόμιμος’ διάδοχος (legal successor). Η αθλητική διαδοχή (όνομα, χρώματα, έμβλημα, γήπεδο, διεύθυνση, πόλη, κ.λπ.) και πολύ δε περισσότερο η ιστορία, οι φίλαθλοι, τα επιτεύγματα, είναι η μια ενότητα. Η ΦΙΦΑ ξεκαθαρίζει ότι οι δυο εταιρίες, παλιά και νέα Πάρμα είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτή όμως η αθλητική διαδοχή, σύμφωνα με την απόφαση της 15 Οκτωβρίου 2019 της ΦΙΦΑ, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και νομική διαδοχή.

Η ΦΙΦΑ παραδέχεται την πολυπλοκότητα των διαδικασιών πτώχευσης, των εθνικών δικαστηρίων, το χρονοβόρο των υποθέσεων που προκύπτουν έπειτα από μια πτώχευση, τις διαφορές στη νομοθεσία από χώρα σε χώρα και το απρόβλεπτο του αποτελέσματος της διαδικασίας πτώχευσης. Ωστόσο, δηλώνει ότι θεωρεί εξόχως σημαντική και προαπαιτούμενη τη διεκδίκηση οφειλών των πιστωτών από την υπό πτώχευση εταιρία «deems it of paramount importance that the creditor seeking to recover its debts participates in the bankruptcy proceedings at national level”. Γιατί; Διότι έτσι λέει διασφαλίζεται ισότητα μεταξύ των πιστωτών, ότι θα τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης και όχι κάποιος προνομιακής έναντι κάποιου άλλου «.. the equity of creditors is one the general principles governing bankruptcy proceedings. In other words, similarity situated creditors should be treated similarly”. Διότι αν δε γίνει αυτό «this would result in unequal treatment towards the other creditors of the bankrupt club who participated in the proceedings at national level, which cannot be accepted under any circumstances”, θα συνιστά άνιση μεταχείριση απέναντι στους πιστωτές που συμμετέχουν και αναμένουν την πτωχευτική διαδικασία στα εθνικά δικαστήρια.

Διαβάζοντας ωστόσο την απόφαση ξανά και ξανά διαπίστωσα ότι αναφέρεται πάμπολλες φορές η FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), η αντίστοιχη δηλαδή με την ΕΠΟ, ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και τονίζεται από τη ΦΙΦΑ ο ρόλος της στην όλη διαδικασία. Είναι αυτή που φέρεται να ενημερώνει την ΦΙΦΑ για τα πάντα που αφορούν την παλιά και τη νέα Πάρμα, τις ακριβείς ημερομηνίες συμβάντων, το αίτημα πτώχευσης, τις διάφορες δικαστικές αποφάσεις, τη νομική υπόσταση των δυο εταιριών, ακόμη και για τη λίστα των πιστωτών της παλιάς Πάρμα, κ.λπ. Αυτονόητο σκέφτηκα, οι ομάδες μπορεί να ισχυρίζονται ότι θέλουν ή καλύτερα, ότι τους συμφέρει, σημασία έχει οι ομοσπονδίες τι προσκομίζουν και πως τεκμηριώνουν την απάντησή τους, καθώς έχουν, για την ΦΙΦΑ τουλάχιστον, τεκμήριο νομιμότητας αναμφίβολα ισχυρότερο από ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες.

Η υπόθεση του Άρη στο χειρισμό της για την ΕΠΟ ήταν ακόμη πιο απλή από την αντίστοιχη της Πάρμα για την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρία, η παλιά ΠΑΕ Άρης, που όπως έχω ήδη αναφέρει έχει περιουσιακά στοιχεία, διοίκηση δική της, και βρίσκεται ακόμη υπό εκκαθάριση. Συνεπώς, έχει αυτόνομη, ακέραια και ζώσα νομική υπόσταση.

Ένα κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται και καμιά φορά οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές από απρόσμενα γεγονότα. Ίδιος δικαστής, δυο εκ διαμέτρου διαφορετικές αποφάσεις, δυο ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που η μια προσκομίζει τα πάντα, σύμφωνα με τα όσα ο παραγουανός καταγράφει, η άλλη δεν ξέρουμε τι ακριβώς έκανε, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, μάλλον δεν έκανε όσα όφειλε εκ του ρόλου της.

Το ελληνικό κράτος οφείλει πραγματικά να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα στην εξεύρεση λύσης και να διερευνήσει τι πραγματικά συνέβη στην ύποπτη αυτή υπόθεση, και ας κρατήσει τις λεπτομέρειες για τον εαυτό του. Ο Αρειανός δεν αναζητά πρόσωπα να λιθοβολήσει, ούτε οι δημοσιογράφοι του χαρακτήρες να «σκοτώσουν». Τουλάχιστον όχι ο υπογράφων. Την ηρεμία μας αποζητούμε που μια απίστευτη και αλλοπρόσαλλη απόφαση ενός παραγουανού μας στέρησε.

ΥΓ. Φάνηκε σε κάποιους παράξενο και άξιο σχολιασμού το αίτημα φιλάθλου (του Άρη να υποθέσω και εγώ) προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού να ενσκήψει στο απίστευτο και παράλογο πρόβλημα που βιώνει ο σύλλογος. Μια υπενθύμιση αιτήματος θα κάνω: «Γήπεδο και πρωτάθλημα μας έχεις υποσχεθεί, μην το ξεχνάς !». Αίτημα φιλάθλων προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2018. Τόσο το αίτημα όσο και η απάντηση του πρωθυπουργού υπάρχει σε σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο. Μακάρι η υπόσχεση στον φίλο του Άρη να αποδειχθεί το ίδιο αξιόπιστη. Δεν ζήτησε δα και πρωτάθλημα…