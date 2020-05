«Πάει για παίκτη του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός - Το μήνυμα του Ουάρντα»

Τα λεφτά που ζητάει ο "χαμπίμπι", προτιμάει Καφού από Σάσα ο Μαρτίνς, οι... βοηθοί του Καρυπίδη για να κλείσει παίκτη, ο πανάκριβος Λάρσον και πολλές ακόμα Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Ο Ουάρντα δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός του έκανε πρόταση. Βέβαια η ποδοσφαιρική πιάτσα για άλλον παίκτη του ΠΑΟΚ συζητά ότι θα επιχειρήσει να κάνει κίνηση η ομάδα του Πειραιά. Οι φήμες έχουν αναπτυχθεί εδώ και καιρό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Το φωνάζω από την αρχή της πανδημίας. Διαφορετικό κουμάντο έκανε ο Ρόκα πριν ξεσπάσει η κρίση, διαφορετικό κάνει τώρα. Για την ακρίβεια, ΔΕΝ κάνει τώρα, αφού δεν ξέρει τίποτα ως προς τα πού και πώς να κινηθεί. Για παράδειγμα -το ξαναλέω- τον Ιανουάριο μπορούσε να τα «ρίξει» στον Αϊτόρ και να έχει τύχη. Τον Μάιο ακούει τον μάνατζερ ενός μεσοεπιθετικού που έκανε όνομα στην Πολωνία και την Πιάστ Γκλίβιτσε να του λέει πως δεν μπορεί να προσεγγίσει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις του πελάτη του και έτσι και προσαρμόζεται ο Ρόκα. Οι υπόλοιποι που φαντάζονται ντουζίνες μεταγραφών, όχι προφανώς... (SPORTIME)

* Το ταλέντο του Ουάρντα είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά δεν έχει μετρήσει καλά τον εαυτό του και το όνομα που έχει δημιουργήσει. Υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να ζητάει αυτά τα λεφτά, αλλά στην παρούσα φάση το 1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο που ζήτησε καθαρά για να παίξει στην Τουρκία, μοιάζει κάτι παραπάνω από υπερβολικό! (METROSPORT)

* Πολύ ωραία τα έγραψαν στο ρεπορτάζ της Πανάθας για τον Φέλιξ! Ο Χόρχε βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ρόκα, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συμπατριώτες του, αλλά και για την αγορά της Πολωνίας. Στα συν του εξτρέμ από την Ιβηρική χερσόνησο ότι αντεπεξήλθε σε συνθήκες πρωταθλητισμού, αν και λογιζόταν αουτσάιντερ. Λεπτομέρεια που τον κάνει αρεστό και σε άλλους «μνηστήρες». (SPORTDAY)

* Ο Μαρτίνς προτιμάει τον Καφού από τον Σάσα του Άρη. Αν κι εφόσον πωληθεί ο Καμαρά, τότε μόνο θα ανοίξει κουβέντα για την προσθήκη κεντρικού μέσου. Ο Πορτογάλος δεν "καίγεται" για χαφ. (LIVE SPORT)

* Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το όνομα του Μπενσαρκί, έγραφα πως δεν το καίω. Και ως τώρα, για τον Ολυμπιακό αυτούς που δεν έχω κάψει, εκτός του Μαροκινού, είναι οι Σεμέδο, Σάσα και αυτός ο Μουφί, ο δεξιός μπακ της Τοντέλα.Για τον Μπενσαρκί συγκεκριμένα, βερεσέ ακούω το δεν πωλείται της Ζαμάλεκ και τα 5 εκατ. δολάρια που φέρεται να ζητάνε. Έχουν γνώση οι φύλακες... (SPORTIME)

* Η περίπτωση του Μάξι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Πέντρο. Επένδυσε ο Ολυμπιακός στον Λοβέρα. Και δεν αναφέρομαι στο κόστος της μεταγραφής, αλλά κυρίως στο μήνυμα που περνάει στην αγορά της Αργεντινής. Οι Πειραιώτες μετρούν ήδη την αποτυχία ανάδειξης του Σολδάνο, ο οποίος είχε εξαιρετικό όνομα στην πατρίδα του. Αν μείνει στάσιμος και ο Μάξι, τότε η πατρίδα του Μέσι θα μπει στην άκρη και ο Ολυμπιακός θα στραφεί σε άλλες χώρες, διότι ο Πειραιάς δεν θα μοιάζει ελκυστικός προορισμός για τους νέους παίκτες. (SPORTDAY)

* Κόντρα στα σενάρια ότι η Τουλούζ προτίθεται να αφήσει ελεύθερο τον Κουλούρη, κάτι τέτοιο δεν έχει βάση. Προφανώς ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ με 4 γκολ και 2 ασίστ σε 26 ματς φέτος ψάχνει κάτι καλύτερο από το να παίξει στη Β' Γαλλίας, αλλά η διοίκηση της Τουλούζ έχει στείλει το μήνυμα: "Θέλουμε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουμε". (METROSPORT)

* Ρώτησα γι'αυτόν τον Τζέικ Λάρσον που διάβασα για την ΑΕΚ. Καλή τύχη μου είπαν οι ρουφιάνοι μου στη Σουηδία! Από το παλικαράκι περιμένουν να βγάλουν πολλά μύρια στην Έρεμπρο και τον προορίζουν για ανάλογες αγορές που το χρήμα δεν το σκέφτονται, αλλά το καταβάλλουν. Κοινώς, για να τα λέμε όλα, μια χαρά πρότζεκτ ο Λάρσον, αλλά για τα λεφτά του, look but don't touch. (SPORTIME)

* Οι συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του Γκιγιέρμε, αλλά και την αγορά των δικαιωμάτων των Χασάν, Γκασπάρ, μετατίθεται για το τέλος της περιόδου. Προτεραιότητα αυτή την ώρα για τον Ολυμπιακό είναι η ανανέωση με τον Ομάρ. (LIVE SPORT)

* Με το κατάλληλο... σκριν όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο! Μπορεί να επισφραγισθεί ακόμα και η παραμονή ενός ποδοσφαιριστή στην ομάδα του χωρίς να υπάρχει τέτοια δυνατότητα από οικονομικής άποψης. Να, για παράδειγμα, τον Μπα πολύ θα τον ήθελαν στη Χαριλάου. Αλλά όπως έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά δεδομένα, αγορά του παίχτουρα από τη Ναντ δεν προβλέπεται. Από την άλλη πλευρά, όμως, μπορεί να μείνει το παλικάρι με επέκταση δανεισμού. Και προς αυτή την κατεύθυνση επιχειρούν να βοηθήσουν τον Καρυπίδη διάφοροι φίλοι των φίλων του. Αρκεί, βέβαια, να μην μπλοκάρει όλη η υπόθεση στο μπαν της ΦΙΦΑ. (SPORTDAY)

* Η Ταραγόνα θέλει να αποκτήσει τον Φάουστο με κανονική μεταγραφή, αλλά υπό προϋποθέσεις. Σίγουρα δεν μπορεί να πληρώσει τις περίπου 100.000 ευρώ που συμφώνησε ο Ισπανός μέσος με τον Παναθηναϊκό, οπότε θα περιμένει την αποδέσμευσή του πριν τον προσεγγίσει. (LIVE SPORT)

* Περιμένοντας μια κάποια Δευτέρα - Τρίτη να γίνει το ραντεβού Αλαφούζου - Βαγιαννίδη και την ημέρα που θα φτάσει Αθήνα ο κλεισμένος Μπουα, επιτρέψτε μου να αποδώσω τα εύσημα και τον σεβασμό μου στον ατζέντη του Σεμέδο, τον Ουλίσες Σάντος (by the way, ποτέ δεν υπήρξε τεχνικός διευθυντής της Μπενφίκα). Λεζάντα στη Record, ειδικά σε θέματα Μπενφίκα, κάνεις πολύ δύσκολα. Και αν το καταφέρεις, είναι πανάκριβη... (SPORTIME)

* Ο Ουάρντα θέλει να περάσει το μήνυμα ότι εξακολουθεί να έχει ως προτεραιότητα μία τρίτη ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Αν τον διαβεβαιώσουν ότι θα του δοθούν ευκαιρίες και πως θα κριθεί για την απόδοσή του, θα επεκτείνει και το συμβόλαιό του. Από την άλλη πλευρά ο Κούγιας ξέρει γιατί ενήργησε έτσι ο Αιγύπτιος, αλλά και την επιθυμία του να λύσει το συμβόλαιό του αν του πουν από τον ΔΙκέφαλο να πάει κάπου δανεικός ή να μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και του έκανε ανοικτή και δημόσια πρόσκληση. (SPORTDAY)