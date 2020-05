Ποδόσφαιρο με αναστολή πριν τη νέα αρμονία

Εντός του δεδομένου πλαισίου, το να γίνουν ματς το κατακαλόκαιρο (ο μέσος νους αντιλαμβάνεται ότι) είναι παράλογο. Γράφει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία του μέλλοντος, η ποδοσφαιρική σεζόν 2019-20 θα είναι γεμάτη με τους πιο bold αστερίσκους. Πριν τον ιό, μετά τον ιό. Καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουμε εποχή.

Στην προτέρα (εποχή) η ελίτ της "βιομηχανίας του θεάματος" πίστευε στην αιώνια και ανεξάντλητη δυνατότητά της να παράγει πλούτο. Ο πλούτος φέρνει, κατά κανόνα, αμέλεια και απληστία. Διακόσια-και εκατομμύρια, για ένα παίκτη που δεν είναι καν το νούμερο-ένα στον κόσμο. Αυτοπεποίθηση, στο όριο της ύβρεως. Πλέον, ενόψει της μεταγενέστερης (εποχής), δεν απειλείται το ευ ζην. Η άφρων ευδαιμονία. Απειλείται το ζην. Η ύπαρξη. Εάν πρόκειται να λειτουργήσει κάτι, αυτό στο οποιοδήποτε επίπεδο θα λειτουργήσει με τη θετικότητα και την ομοφωνία, όχι με υστεροβουλίες και εγωισμούς. Θα λειτουργήσει, με τη συλλογικότητα. Εκείνος που (εννοεί να) τρώει όλο το φαί μονάχος, εκείνος στο τέλος πνίγεται.

Μετά την προτέρα εποχή και πριν τη μεταγενέστερη, τώρα βιώνουμε τη δυσχέρεια της μετάβασης. Πάμε, στο μεσοδιάστημα ετούτο, να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο "με αναστολή". Ωσπου να βρούμε τη νέα αρμονία. Στη δυσχέρεια επάνω, είναι πολλές οι στιγμές που ανταλλάσσουμε μπουνιές με τη λογική μας. Αλλες φορές γέρνουμε, δώθε της διαχωριστικής γραμμής. Αλλες φορές γέρνουμε, κείθε της γραμμής. Ενα περιστατικό οπουδήποτε, αρκεί για ν' αλλάξει τη φορά του ανέμου.

Εντός του δεδομένου πλαισίου, το να γίνουν ματς το κατακαλόκαιρο (ο μέσος νους αντιλαμβάνεται ότι) είναι παράλογο. Κι όμως, όσο παράλογο, πάλι "τα ματς πρέπει να γίνουν". The show must go on. Ναι, αλλά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες; Τον Μάρτιο στην Αγγλία το ποδόσφαιρο νέκρωσε σε μια νύχτα μέσα, επειδή βρέθηκε θετικός στο τεστ ο Αρτέτα. Ο κόουτς της Αρσεναλ. Δύο μήνες (νέκρας) μετά, Μάιο στην ίδια Αγγλία, ίσως "δεν είναι και τόσο απαραίτητο" να σταματήσουμε εάν ένας παίκτης, ή προπονητής, ανιχνευτεί θετικός.

Πάντοτε ακροβατώντας σ' αυτή την κόψη της λογικής, έχουμε τα φωτεινά διαλείμματα στα οποία μας έρχονται οι χρηστικές ιδέες, έχουμε και τις σκοτεινές φάσεις στις οποίες μας έρχονται οι ανοησίες. Πέντε αλλαγές, αντί τρεις, στα παιγνίδια. Ναι. Ουδέτερα γήπεδα. Ενδεχομένως. Μικρότερη, από 90 λεπτά, διάρκεια. Μπούρδα. Υστερα, αν μπαίναμε σε κάτι τέτοιο, αγώνες 60 ή 70 λεπτών, το επόμενο θα είναι να φτάσουμε στο να παίζουν οι ομάδες, αντί 11 v 11, 5 v 5.

Προμηνύεται ύφεση, πρωτοφανής στη ζώσα μνήμη. Με δραματικά μειωμένα έσοδα. Δίχως κόσμο στην κερκίδα, δηλαδή δίχως τον τζίρο που ο κόσμος στην κερκίδα συνεπάγεται. Χορηγοί/διαφημίσεις/merchandising, κάτω. Πτώση συνδρομών, άρα πιο χαμηλό τηλεοπτικό μερίδιο. Πολυπλοκότητα των ταξιδιών, άρα πλήγμα για τη βιωσιμότητα διεθνών event ή για τη διεκπεραίωση διεθνών μετεγγραφών.

Ως τη νέα αρμονία το youth football, καταπώς συμβαίνει σε όλες τις κρίσεις, θα έλθει μπροστά όσο ποτέ. Το λεγόμενο δημιουργικό scouting, επίσης. Η καινούργια συγκυρία δείχνει ευνοϊκή, περισσότερο για τα νέα παιδιά παρά για τους παλαιότερους επαγγελματίες. Τα συμβόλαια, αναπόφευκτα θα είναι συνδεδεμένα με την επίτευξη στόχων και πολύ λιγότερο θα εγγυώνται βρέξει-χιονίσει αποδοχές. Πολλοί περπατημένοι επαγγελματίες, η επόμενη μέρα στη ζωή τους θ' απαιτήσει να βρουν μια άλλη δουλειά για να κάνουν.

Σήμερα ωστόσο, για να επανέλθουμε στο σήμερα, ευρισκόμαστε "εν τω μέσω". Τι χρειάζεται άμεσα η ποδοσφαιρική κοινότητα για επαναλειτουργία, η λίστα είναι η προφανής. Διαφάνεια στον σχεδιασμό, στα πρωτόκολλα, στον υπολογισμό του ρίσκου υγείας. Αυστηρός αριθμός των ανθρώπων στα γήπεδα. Τι φοράνε όσοι, ευρισκόμενοι στο γήπεδο, δεν παίζουν. Ρητή πρόβλεψη, τι ακολουθεί εάν προκύψουν θετικά τεστ. Και, συγγνώμη εάν γίνομαι κουραστικός με το να το επαναλαμβάνω συχνά, επιστροφές χρημάτων στους φιλάθλους που έχουν αγοράσει διαρκείας.

Οι αγώνες στα γήπεδα, δεν είναι ουρές στα σούπερ-μάρκετ. Και "δεν μας παίρνει" να μη σκεπτόμαστε, την κάθε ημέρα που ξυπνάμε, πως it's not over until it's over. Τίποτα δεν τελειώνει, εάν πρώτα δεν έχει στ' αλήθεια τελειώσει. Η περίπτωση της Ντινάμο Δρέσδης ενόψει της επανεκκίνησης στη Γερμανία, ήλθε ως μία ωφέλιμη υπενθύμιση της διαρκούς ακροβασίας μας επάνω στην αιχμή ενός μαχαιριού.