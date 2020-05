Η ΑΕΚ ρώτησε για Μπορίνι, τελειωμένος ο Μολό, προς Λέστερ ο Τσιμίκας, Λοκομοτίβ βλέπει Γιαννούλη. Φήμες και όχι μόνο...

* Τον Αϊτόρ ο Ρόκα τον είχε στα κιτάπια του από τον Ιανουάριο! Και μάλιστα από τότε φρόντισε να κάνει επαφές και με τον μάνατζερ του, τον οποίο και έφερε -δις- στην Αθήνα (η μία όχι επί τούτου) και ο οποίος by the way, εκπροσωπεί και έναν άλλο στόχο που πάλεψε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ο Ρόκα και θα δοκιμάσει και τώρα, τον Μορλάνες! Το κακό για τον Ρόκα είναι πως τα δεδομένα ήταν διαφορετικά τον Ιανουάριο και διαφορετικά τώρα. Τότε ο Αϊτόρ ήταν και πάλι δύσκολος, αλλά στο πλαίσιο των ανεκτών υπερβάσεων, θα μπορούσε να γίνει (καλή) προσπάθεια. Τώρα, χρειάζεται πολλά περισσότερα. Και σε οικονομικό και σε επίπεδο ανταγωνισμού. Και, για να μην κρυβόμαστε και δημιουργούνται προσδοκίες, δύσκολα θα πετύχει... (SPORTIME)

* Η ΑΕΚ προχώρησε σε μία... πλάγια διερευνητική κρούση προς την πλευρά του 29χρονου Ιταλού εξτρέμ Φάμπιο Μπορίνι για να μάθει τα "θέλω" του, ωστόσο με το "καλημέρα" διαπιστώθηκε πως οι απαιτήσεις του (και όχι μόνο οι οικονομικές) δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο για deal. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έχει βρεθεί στο στόχαστρο ιταλικών ομάδων, με τη Τζένοα να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Οι Γενοβέζοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην επίθεση κι εκτιμούν ότι ο Πολωνός φορ του ΠΑΟΚ θα μπορέσει να δώσει τις απαραίτητες λύσεις. Μάλιστα έχουν έρθει και σε επαφή με την πλευρά του 23χρονου στράικερ, που έχει ρήτρα 10 εκατ. ευρώ. (LIVE SPORT)

* O Μιραλάς έμεινε ελεύθερος από την Αντβέρπ και ξαφνικά εμφανίστηκε σε "ερυθρόλευκα" σενάρια. Ποιος ο λόγος να ασχοληθεί κάποιος μαζί του; Βαδίζει πλέον στα 33 του, η καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα, δεν τον κράτησε ούτε η Αντβέρπ και θα πάει στον Ολυμπιακό; Ο Μαρτίνς ψάχνει εξτρέμ με το... μαχαίρι στα δόντια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει δείξει δυστυχώς πως δεν είναι ο παλιός Κέβιν, αλλιώς θα έπαιζε ακόμα στην Πρέμιερ. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Το ban του Άρη είναι κακά νέα. Όχι μόνο για τους «κίτρινους», εκεί στην τελική κανά - δύο προσπαθούσαν να βγάλουν τρελή την κοινωνία, αλλά για όσους έχουν νταραβέρια με ΟΥΕΦΑ. Και εντάξει, για τον Παναθηναϊκό - εδώ τα έχω γράψει όσο άλλοι τον γύριζαν στην Ευρώπη του χρόνου - δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι. Δεν είναι όμως μόνο οι «πράσινοι» με ντράβαλα. Είναι και άλλοι. Και διαλλακτικότητα δεν φαίνεται... (SPORTIME)

* Ό,τι και να δηλώνει ο Μολό, η απόφαση για την υπόθεσή του έχει ληφθεί πριν την έλευση του Ρόκα. Ο Δώνης δεν υπολογίζει τον Γάλλο εξτρέμ και η διοίκηση του Παναθηναϊκού θέλει να απαλλαγεί από την αμοιβή των 200.000 ευρώ ετησίως που έχει ο παίκτης. Παρόμοια είναι η τύχη του Φάουστο, που έχει ενημερωθεί να ψάξει ομάδα. (LIVE SPORT)

* Μέχρι και ο τεχνικός διευθυντής της Μαρσέιγ, Αντονι Θουμπιθαρέτα είχε αντιληφθεί πως αρχίζει να δημιουργείται μεγάλος θόρυβος γύρω από το σενάριο μεταγραφής του Γιαννούλη γι' αυτό και με όσους επικοινώνησαν μαζί του, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ενδιαφέροντος για τον παίκτη. Αποδεδειγμένα η μοναδική γαλλική ομάδα που έκανε κρούση στον ΠΑΟΚ είναι η Ρεν. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)

* Για τη Λέστερ και το σοβαρότατο ενδιαφέρον της για τον Τσιμίκα εδώ το διαβάσατε. Μια προϋπόθεση υπήρχε προκειμένου να μετουσιωθεί: να πωληθεί ο Τσίλγουελ, ο βασικός δηλαδή αριστερός μπακ των «αλεπούδων». Το deal έρχεται, όπως γράφουν οι Άγγλοι, με την Τσέλσι να τα «σκάει» για να τον αποκτήσει. Αν γίνει όντως, τότε το τοπίο αναφορικά με το μέλλον του «Τσίμι» αλλάζει... (SPORTIME)

* Σύμφωνα με τους Πορτογάλους ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει στη Μπράγκα τα 2,5 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό του τον Αχμέντ Χασάν. Εκείνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, όπως αναφέρουν, είναι ο τρόπος καταβολής των χρημάτων.

* Οι πληροφορίες από τη Ρωσία επιμένουν πως η Λοκομοτίβ ασχολείται με τον Γιαννούλη. Ωστόσο οι Μοσχοβίτες περιμένουν να πιάσει δουλειά ο νέος προπονητής τους, ο Μάρκο Νίκολιτς, που εκτιμούν πως έχει τα... κονέ για να ανοίξει το θέμα. Αν δεν θυμάστε ποιος είναι ο κύριος, πρόκειται για τον άνθρωπο που άρχισε την καριέρα του από την Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ τον βρήκε στον δρόμο του με τη Βίντι και είναι δηλωμένος οπαδός του Δικεφάλου. (METROSPORT)

* Σιγά-σιγά επιστρέφει η μπαλίτσα, αυξάνονται και οι επιλογές για τζογάρισμα. Σε αυτό το mood Δευτεριάτικα, λέω να πάμε ένα ακόμη. Με το κοντά εκατομμύριο που πήρε από τον Ολυμπιακό ο Μαρτίνς έγινε ο 3ος πλέον ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα. Προσωπικά το πω ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο (και είμαι και άπλας χρονικά...) θα είναι - και εύκολα - ο Νο1 στη σχετική λίστα. (SPORTIME)

* Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο του ΠΑΟΚ για τη συνέχιση και την αναβάθμιση του PAOK TV. Αυτές τις μέρες ετοιμάζεται ένα νέο ντοκιμαντέρ γύρω από την ομάδα, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανάλογα θέματα για όλα τα "ασπρόμαυρα" τμήματα, όπως το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ και οι ακαδημίες. (LIVE SPORT)

* Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται για τις διαφορές στην υπόθεση του Άρη με την ΑΕΚ, που επίσης άλλαξε ΑΦΜ. "Οι υποθέσεις που είχε η ΑΕΚ κρίθηκαν μέχρι το 2016, ενώ από τον Μάιο του 2018 κι εφεξής άλλαξε ο κανονισμός της FIFA. Με αυτά τα δεδομένα έφτασε η απόφαση των τεσσάρων ποδοσφαιριστών στη FIFA, διότι αυτοί πήγαν στην παγκόσμια ομοσπονδία μετά το '18", είναι η απάντηση του έγκριτου νομικού Πάρη Ατλαμάζογλου. (METROSPORT)