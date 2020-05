Το μήνυμα στον Ιβάν Σαββίδη: «Μας το υποσχέθηκες, μας το έφερες»

Με αφορμή την κατάκτηση του Κυπέλλου στο Βόλο (σ.σ. σαν σήμερα), οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τη Νέα Υόρκη έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Ιβάν Σαββίδη. Η υπόσχεση που δόθηκε πριν τον τελικό και η επόμενη ημέρα...

Λίγες ημέρες πριν τον τελικό του Βόλου, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ είχε βρεθεί στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου δεν παρέλειψε να βρεθεί στο σύνδεσμο των οπαδών του ΠΑΟΚ για μια εφ΄όλης της ύλης κουβέντα.

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε πει πολλά και διάφορα, με τους οπαδούς του Δικεφάλου να του στέλνουν σήμερα το δικό τους μήνυμα, θέλοντας να του υπενθυμίσουν πως: «Μας το υποσχέθηκες, μας το έφερες».

Όπως σημειώνουν στο κείμενό τους:

Σαν σήμερα το 2017.......

Πρώτος τίτλος επι εποχής Ιβάν Σαββίδη. Λίγο καιρό νωρίτερα μας είχε επισκεφτεί, μας είχε πει πολλά, μας είχε δώσει υποσχέσεις: «τις οποίες για να τις υλοποιήσουμε έπρεπε να είχαμε αποσυρθεί περσυ από το Κύπελλο» μας είχε πει...

Και το ‘17 άρχισε να τις τηρεί...

Το ταξίδι μόλις είχε ξεκινήσει και αυτή ήταν η πρώτη στάση... και από τότε κάθε χρόνο πανηγυρίζουμε τίτλο.....

Το ταξίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν πολλές στάσεις για να φτάσουμε εκεί που ονειρεύεται ο Ιβάν και μαζί του ο κάθε φίλαθλος της οικογένειας ΠΑΟΚ......

Βάλτε ζώνη...

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

ONE NATION

ONE CITY

ONE TEAM

ONE FAMILY