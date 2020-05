Απολύμανση στο προπονητικό κέντρο της Ξάνθης (vid & pics)

View this post on Instagram

Απολύμανση προπονητικού κέντρου σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Ξάνθης και τους εργαζόμενους για την άμεση ανταπόκριση και την πραγματοποιήση απολύμανσης του αθλητικού κέντρου Α.Ο.ΞΑΝΘΗ #XANTHIFC