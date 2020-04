Το ξεχωριστό μήνυμα του Αμπέλ Φερέιρα (pic)

View this post on Instagram

Assinalam-se hoje os 46 anos da “Revolução dos Cravos”. O 25 de Abril é uma data decisiva na história de Portugal e este ano tem especial significado pois é afastados que estamos juntos e será juntos que sairemos desta fase difícil. Liberdade ✊🏻 #25deabril #25deabrilsempre