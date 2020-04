Four Four Two: «Ο Μέσι κορυφαίος στον κόσμο από το 1994» - Δείτε όλη τη λίστα

Με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στην κορυφή το βρετανικό περιοδικό Four Four Two επέλεξε τους 25 καλύτερους παίκτες στο ποδόσφαιρο από το πρώτο του τεύχος, το 1994.

Για το αγγλικό περιοδικό δεν υπάρχει αμφιβολία... Ο Λιονέλ Μέσι είναι απλά ο καλύτερος τα τελευταία 25 χρόνια! Τον ακολουθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν. Η κατάταξη:

1. Λιονέλ Μέσι

2. Κριστιάνο Ρονάλντο

3. Ζινεντίν Ζιντάν

4. Ρονάλντο

5 Ροναλντίνιο

6. Τιερί Ανρί

7. Τσάβι Ερνάντες

8. Αντρές Ινιέστα

9. Πάολο Μαλντίνι

10. Ρομπέρτο Μπάτζιο

11. Ριβάλντο

12. Φάμπιο Καναβάρο

13. Ράιαν Γκιγκς

14. Κακά

15. Γουέιν Ρούνεϊ

16. Λουίς Φίγκο

17. Γκαμπριέλ Μπατιστούτα

18. Ερίκ Καντονά

19. Λούκα Μόντριτς

20. Σέρχιο Μπουσκέτς

21. Ραούλ Γκονσάλες

22. Πολ Σχόουλς

23. Ρομάριο

24. Σέρχιο Ράμος

25. Τζιανλουίτζι Μπουφόν