Η Πρωταθλήτρια Κόσμου Ιταλία του 2006 προσφέρει ασθενοφόρα

Sono molto contento e orgoglioso di dirvi che insieme ai miei compagni del Mondiale 2006 e grazie al vostro contributo abbiamo comprato e donato alla @crocerossaitaliana ben 4 ambulanze. Sono ultramoderne, dotate di nuovi sistemi di biocontenimento e al termine di questa pandemia (speriamo al più presto) potranno essere utilizzate normalmente. Un segno del destino il numero 4. Come i mondiali vinti dall’Italia. Grazie davvero a tutti perché abbiamo dimostrato il valore di essere un’unica grande squadra! #BeChampionVSCovid19 #ITALIAWC2006 #UnItaliaCheAiuta #ADP10