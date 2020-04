Οι... live απαντήσεις του Σαββίδη

View this post on Instagram

24 апреля (пятница) в 19:00 на официальной страничке ФНКА греков России в Instagram @hellenic_youth_russia состоится прямой эфир с лидером греков России Иваном Игнатьевичем Саввиди! У вас будет уникальная возможность услышать ответы на свои вопросы. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в эфире, присылайте его в директ до 23 апреля (включительно). Самые интересные - будут заданы в эфире. Не пропустите свой шанс общения с выдающимся лидером! #греки_нашего_времени #грекироссии #греческая_молодежь_россии #hellenic_youth_russia