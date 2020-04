Αρωνιάδης: «Εμπειρία ζωής η φιέστα του ΠΑΟΚ» (vid)

View this post on Instagram

Η όποια ευφράδεια λόγου ως δια μαγείας εξαφανίζεται. Το μυαλό μένει στις εικόνες κι αρνείται να τις μετατρέψει σε λέξεις. Μάλλον δεν έχει και σημασία, άλλωστε. Το "δεν περιγράφεται" από κλισέ, μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Mένει η εμπειρία ζωής. Η περηφάνεια της δημιουργίας μιας ανάμνησης που όποιος τη βίωσε θα την κουβαλά μαζί του. Ήμουν τυχερός που τη μοιράστηκα με πολλούς αληθινούς φίλους, ενώ έκανα καινούριους. Κι αυτό την κάνει ακόμα πιο σημαντική. #TheNight